С наступлением холодов водители всё чаще сталкиваются с запотеванием стекол, что может существенно ухудшить обзор на дороге.

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Как убрать конденсат с стекол автомобиля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему запотевают автомобильные стекла в холодное время года

Зачем водители наносят зубную пасту на автомобильное стекло

Как предотвратить образование конденсата на стеклах автомобиля

Осенью и зимой водители часто сталкиваются с запотеванием автомобильных стекол. Из-за перепадов температур и влажности в салоне на стеклах образуется конденсат, который ухудшает видимость во время движения. Один из популярных домашних лайфхаков предлагает бороться с этой проблемой с помощью обычной зубной пасты.

Главред расскажет, зачем её наносят на стекло и стоит ли повторять такой трюк.

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Почему запотевают стекла автомобиля

Запотевание стекол возникает из-за разницы температур внутри автомобиля и на улице, пишет Bild der Frau. Когда тёплый влажный воздух в салоне соприкасается с холодной поверхностью стекол, на них оседают мелкие капли воды. Чаще всего такая проблема возникает осенью и зимой, когда водители включают обогрев, а в салон попадает влага с одежды и обуви.

Конденсат на лобовом и боковых стеклах ухудшает обзор дороги, поэтому перед началом движения важно убедиться, что стекла чистые. Особенно опасно ехать с запотевшими стеклами в темноте или во время осадков.

Зачем наносить зубную пасту на автомобильные стекла

В сети распространился необычный лайфхак: водителям советуют наносить небольшое количество зубной пасты на стекла автомобиля. Сторонники этого способа утверждают, что после обработки на стекле остается тонкий слой, который помогает предотвратить накопление влаги.

Для этого предлагают нанести немного пасты на мягкую ткань, равномерно распределить её по поверхности стекла круговыми движениями, а затем удалить остатки средства. Тот же способ иногда советуют использовать для автомобильных фар.

Впрочем, зубная паста не является специальным средством для ухода за автомобильным стеклом. Некоторые её компоненты могут оставлять разводы и мелкие царапины, а остатки пасты - ухудшать видимость.

Как помыть лобовое стекло автомобиля изнутри / Инфографика: Главред

Как не допустить запотевания стекол автомобиля

Есть несколько простых способов уменьшить образование конденсата в салоне. Прежде всего стоит правильно настроить обогрев: направить поток воздуха на лобовое стекло и при необходимости включить кондиционер. Он помогает осушать воздух даже в холодное время года.

Также важно поддерживать чистоту стекол изнутри. На стекле скапливаются пыль и жирный налет, из-за которых влага может оседать интенсивнее. Для очистки лучше использовать специальные средства и микрофибру.

Кроме того, не стоит оставлять в салоне мокрые вещи, а коврики нужно регулярно просушивать. Если окна постоянно запотевают, стоит проверить салонный фильтр и систему вентиляции автомобиля.

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