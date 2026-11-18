Лучше всего помогают горячий воздух на полной мощности, правильный режим вентиляции и кондиционер.

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Простой способ удалить конденсат с лобового стекла / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как быстро высушить лобовое стекло с помощью обдува

Когда рециркуляция мешает, а когда помогает

В холодное время года лобовое стекло автомобиля сильно запотевает. Многие водители могут протирать его, чтобы улучшить обзор, однако такие действия не всегда помогают.

Главред решил разобраться, что делать, когда лобовое стекло в авто запотело.

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Что быстро устраняет конденсат с лобового стекла

Запотевшее лобовое стекло ухудшает обзор и становится серьезной угрозой безопасности на дороге. Обычное протирание стекла рукой или салфеткой - не самый эффективный способ. Быстрее всего конденсат убирает мощный поток горячего воздуха, направленный на стекло, пишет 24.hu.

Если стекло запотело ещё до начала поездки, обогрев стоит включить на максимальную температуру, а вентиляцию - на самый сильный режим. Сильный поток воздуха действует как фен: высушивает поверхность стекла и снижает влажность в салоне. Важно направить его именно на лобовое стекло.

В современных автомобилях для этого часто предусмотрена отдельная кнопка с пиктограммой лобового стекла. Она переключает вентиляцию и обогрев на максимум и одновременно включает кондиционер. Обогрев лобового стекла также заметно ускоряет процесс.

Рециркуляция: когда включать, а когда нет

В режиме внутренней рециркуляции по салону циркулирует только тот воздух, который уже находится в машине. Поэтому во влажном салоне этот режим обычно не помогает избавиться от конденсата. Если же на улице воздух суше, чем внутри, стоит на несколько минут опустить окна, чтобы обеспечить воздухообмен.

В то же время в холодную и сухую погоду рециркуляция может пригодиться: тёплый воздух быстрее поступает к окнам. Во время дождя и тумана вентиляция работает хуже, поэтому в такие дни лучше сочетать обогрев с кондиционером.

Что сделать, чтобы стекла не запотевали / Инфографика: Главред

Как использовать кондиционер зимой

Многие водители ошибочно считают, что кондиционер нужен только в жару. На самом деле он не только охлаждает, но и осушает воздух, поэтому полезен и в холодные месяцы.

Что сделать, чтобы не запотевали стекла в машине – видео:

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