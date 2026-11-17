Задние колеса обеспечивают устойчивость автомобиля при маневрах, поэтому именно им требуется самый глубокий протектор.

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Где должны стоять лучшие шины автомобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему задний занос опаснее переднего

Куда ставить пару новых шин, если меняете только две

Многие водители привыкли ставить лучшие шины спереди. Кажется, что так автомобиль будет лучше держаться на дороге зимой. Однако такое решение ошибочно.

Главред решил разобраться, на какие колеса стоит ставить лучшие шины.

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Почему лучшие шины должны быть сзади

Лучшие шины должны стоять на задней оси, независимо от того, какие колеса у автомобиля ведущие. Именно задняя ось обеспечивает стабильность машины при смене направления движения, а её потерю сцепления при заносе значительно опаснее, чем потеря сцепления передними колесами, пишет AutoTrendy.

Большинство водителей рассуждает иначе: передние колеса управляют, тормозят и тянут автомобиль, поэтому, якобы, именно им и положена лучшая резина. Однако законы физики движения свидетельствуют в пользу задней оси, поэтому даже на переднеприводном автомобиле лучшую пару шин рекомендуют ставить на задние колеса.

Вопрос особенно остро стоит при подготовке автомобиля к зиме. Если сцепление теряют передние колеса, машину выносит прямо из поворота. Водителю достаточно сбросить газ, и автомобиль постепенно возвращается на траекторию.

Почему задний занос опаснее

Когда сцепление теряет задняя ось, корма начинает опережать переднюю часть, и автомобиль может быстро развернуться. Инстинктивная реакция водителя - резко затормозить и крутнуть руль, но это часто только усиливает занос.

Лучшие шины спереди тоже имеют преимущества, но преимущественно при движении по прямой. На мокрой дороге они сокращают тормозной путь и отсрочивают момент аквапланирования. Наиболее заметно это для летних шин. С новой зимней резиной эффект слабее, так как высокий протектор сильнее деформируется на асфальте.

Как хранить шины / Инфографика: Главред

Почему нужно проводить ротацию колес

Если заменяются только две шины, новые нужно устанавливать сзади, а старые переносить на переднюю ось. Безопасность повышает и регулярная ротация: колеса рекомендуется менять местами между осями примерно каждые 8 000–10 000 км, чтобы разница в износе не накапливалась.

Как выбрать шины для автомобиля – видео:

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