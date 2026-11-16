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Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

Виталий Кирсанов
16 ноября 2026, 16:33
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Структура под названием "Воля" обслуживает переданные Киеву гаубицы CAESAR и истребители Mirage 2000, а также проводит учения для ВСУ.
Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI
Тайная миссия в Украине - чем месяцами заняты французские военные / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Миссию Воля в Украине возглавляет французский генерал
  • Военные обслуживают технику ВСУ и проводят учения
  • Прикрытием служит французский отряд Жерфо в Польше

Французские военные уже несколько месяцев находятся в Украине, но в боевых действиях против российской оккупационной армии не участвуют. Они следят за техникой ВСУ и проводят учения. Структура называется "Воля", ее возглавляет французский генерал, а сама миссия до сих пор была засекречена. Франция остается одним из инициаторов коалиции желающих, которая обсуждает гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает французское издание RFI. По данным журналистов, в украинском языке слово "воля" олицетворяет дух сопротивления и борьбу за свободу.

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""Воля" - это строго секретная структура, которая до сих пор оставалась незаметной", - отмечается в материале.

Как Франция скрывала военных в Украине?

По словам нескольких источников RFI, чтобы обеспечить конфиденциальность французского военного присутствия в воюющей стране, решили опираться на миссию Жерфо. Это официально признанный французский военный отряд, который с февраля 2023 года находится в Польше, в частности в лагере Вендзин на северо-западе страны.

Отряд работает в рамках европейской миссии EUMAM-Ukraine, срок которой продлили еще на два года - до 15 ноября 2028 года. Его задача - подготовка будущих командиров украинских боевых групп. С 2023 года во Франции и Польше подготовку прошли 25 тысяч украинских военных.

Собеседник RFI объяснил, что эффективность учений напрямую зависит от их близости к фронту.

"Эффективные учения проводятся в максимально реалистичных условиях. Чем ближе к зоне боевых действий проводятся эти учения, тем они эффективнее", - сказал эксперт в интервью изданию.

Именно поэтому миссия "Воля" разместилась непосредственно на территории Украины. Собеседники издания называют ее "легкой и гибкой" структурой из "небольшого контингента для краткосрочных миссий".

Чем занимаются французские военные в Украине?

В RFI подчеркивают, что речь не идет о боевом контингенте. Основная нагрузка связана с современной техникой, которую Париж передал Киеву.

""Воля" - это не боевая миссия. Ее задачей является подготовка украинских военных и участие в техническом обслуживании техники. Франция предоставила Киеву определенное количество самого современного оборудования: пушки "Цезарь", самолеты "Мираж-2000" и высокоточные ракеты. Это разнообразный парк техники, техническое обслуживание которого требует значительного опыта", - говорится в публикации.

Вариант с привлечением гражданских техников отвергли, поскольку Украина находится в состоянии войны. Поэтому в командировки отправляют военных из обычных подразделений французской армии, для которых такая работа становится еще и ценным опытом. Сколько военных задействовано в миссии, в публикации не уточняется.

Армии стран Европы
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Почему Франция не афиширует военную миссию в Украине?

Журналисты напоминают, что Воля - не первая подобная инициатива союзников Киева. Британская миссия Orbital работала в Украине в 2015-2022 годах, а канадская операция Unifier стартовала в сентябре 2015 года. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году канадский персонал вывели за пределы Украины.

Один из наблюдателей считает, что Париж может пойти по пути британских и канадских союзников и укрепить свой авторитет в Киеве.

"Франция может поддаться искушению поступить так, как уже поступили англосаксы, это могло бы стать поводом заработать авторитет в Киеве", - отмечает он.

Однако, в отличие от Канады и Великобритании, где поддержка Украины - предмет консенсуса политических элит, во Франции общество разделено. На это обратил внимание председатель комиссии Сената Франции по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.

"В отношении Украины мы ходим, как по яйцам. Общество расколото, нужно быть осторожным, но во время президентских выборов об этом придется говорить. Я по-прежнему считаю, что сегодня украинцы борются за нас", - заявил сенатор.

Франция и Украина - новости

Как сообщал Главред, во Франции резко раскритиковали политику Вашингтона в отношении Украины. В окружении Эммануэля Макрона обвинили США в том, что они подталкивают более слабую сторону к неприемлемым условиям. Чтобы помочь Киеву противостоять российским ракетам, французский президент призывает передать Украине ПВО, ракеты-перехватчики и средства для ударов вглубь.

Кроме того, Макрон предупредил об опасном сценарии для Украины. Лидеры ЕС на встрече в Дублине определили два приоритета в отношении Украины. Речь идет о помощи пережить зиму под ударами РФ, а также о справедливом мире и многонациональных силах после перемирия.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отправке европейских военных в Украину. По данным The Telegraph, в Украину могут отправить британских и французских десантников. Они отрабатывают быстрое развертывание на случай возможной миссии в Украине.

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