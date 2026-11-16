США не поддерживают Украину, а "топят" её: у Макрона сделали резкое заявление

Париж хочет сохранить за Киевом возможность наносить удары вглубь России.

https://glavred.info/world/vulgarna-gra-na-boci-silnogo-v-otochenni-makrona-zvinuvatili-ssha-10812503.html Ссылка скопирована

В администрации Макрона заявили, что США стремятся ослабить Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления:

В Париже считают, что США действуют против Украины

Макрон хочет предоставить Киеву средства для нанесения ударов вглубь РФ

Позицию Ле Пен в окружении президента назвали непатриотичной

Соединенные Штаты не просто перестали поддерживать Украину, а фактически работают на ее ослабление, подталкивая более слабую сторону к неприемлемым условиям. Такую оценку дали в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, передает радио France Inter.

По словам собеседников журналистов, американцы "не только больше не поддерживают Украину, но и занимаются тем, что ее топят".

видео дня

В Париже подчеркивают, что США лишь называют себя посредником между Украиной и страной-агрессором РФ, а на самом деле действуют в другом направлении.

"Они делают вещь одновременно очень простую и очень вульгарную: максимизируют шансы более сильной стороны и минимизируют шансы более слабой, подталкивая слабого к принятию неприемлемых условий", - заявили в окружении Макрона.

Что Франция предлагает предоставить Украине?

Эммануэль Макрон хочет "сохранить за Украиной возможность наносить удары по России и защищаться". Именно это, по словам его окружения, станет целью встречи коалиции желающих 19 ноября, на которую в Берлине ожидают более двадцати глав государств и правительств.

Чтобы помочь украинцам противостоять российским ракетам, французский президент призывает передать Киеву средства противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, а также "средства для нанесения ударов вглубь".

В окружении Макрона объяснили, почему Франция и впредь будет поддерживать Украину.

"Мир в Украине необходим для безопасности всех европейцев", - подчеркнули там.

Почему Макрон критикует Ле Пен

Тех, кто призывает сократить помощь Украине, в окружении президента Макрона обвиняют в том, что они "играют против нас, а не против Украины". Критика касается партии "Непокоренная Франция", но прежде всего - кандидата от Национального объединения на президентских выборах Марин Ле Пен.

В команде Макрона напомнили о давних связях политика с Москвой.

"Люди помнят Марин Ле Пен, которая ездила фотографироваться с Кремлем и финансировала свою избирательную кампанию за счет российских банков", - заявили собеседники France Inter.

Там также предупредили о последствиях возможной победы Ле Пен для Франции.

"Если Марин Ле Пен захочет прекратить поддержку Украины, допустим, что ее изберут, она отрежет себя, она изолирует нас в Европе", - отметили в окружении Макрона.

В пятницу, 13 ноября, Ле Пен заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложила провести встречу в Брюсселе, чтобы обсудить, в частности, "финансирование" Украины. Один из приближенных к Макрону выразил сомнение, что Зеленский согласится на такую встречу.

"Пусть едет! У Зеленского очень здравый принцип: он встречается с людьми только у себя", - иронично заметил он.

В Париже также провели параллель с Соединёнными Штатами и Италией.

"Ее позиция непатриотична и нереалистична. Вы видите неоднозначность Трампа в отношении России - она может быть и здесь, как в Италии. Крайне правые и Россия - это давняя история", - подытожили в окружении президента.

​ Хроника действий Трампа в отношении Украины / Инфографика: Главред ​

Почему США изменили позицию в отношении Украины?

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что главной причиной разворота Дональда Трампа в сторону Москвы является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США.

"Трампу на украинцев абсолютно „фиолетово". Он не считает, что мы, украинцы, являемся теми, чьи интересы нужно принимать во внимание", - подчеркнул дипломат.

Что изменится для Украины, если Ле Пен победит на выборах

Старший научный сотрудник Института Монтеня Сесиль Мезоннов в комментарии LIGA.net отметила, что главный риск заключается не в резком развороте Франции в сторону Кремля или немедленном прекращении помощи Украине. В то же время, по её мнению, Париж при новой власти может стать значительно осторожнее в вопросах вооружения.

"При президентстве Ле Пен Франция вряд ли согласится на передачу Украине дальнобойных ракет", - считает аналитик.

Как сообщал Главред, после саммита европейских лидеров в Дублине Макрон заявил, что поддержка Украины напрямую укрепляет коллективную безопасность. Президент Франции назвал опасный сценарий для Украины и подчеркнул, что Путин не настроен на переговоры. По словам Макрона, российская армия не продвигается, а несет тяжелые потери.

В конце сентября французский лидер обнародовал оценку потерь России. Макрон заявил, что РФ готовит мобилизацию еще 300 тысяч человек. Он также сообщил о дальнейших поставках Киеву радаров и ракет.

Ле Пен ранее уже делала неожиданные заявления в отношении России. В сентябре лидер Национального объединения вместе с Жорданом Барделлой заявила, что Россия не может диктовать политику Франции. Речь шла о противодействии агрессивным планам Кремля.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред