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РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 01:12
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Эммануэль Макрон связал возможную мобилизацию с намерением России продолжать наступление.
Макрон, Путин
Эммануэль Макрон раскрыл планы Кремля / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Главное из заявлений Макрона:

  • Москва планирует мобилизовать еще 300 тысяч человек
  • РФ попытаться занять весь Донбасс

Страна-агрессор РФ готовит план мобилизации еще 300 тысяч человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Во всяком случае, это сценарий, который представляется нам вполне вероятным. И очевидно, что было несколько признаков, указывающих на то, что Россия организуется для того, чтобы это сделать", - подчеркнул он в интервью телеканалам TF1 и France 2.

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По мнению французского лидера, именно с этой целью Кремль ждал окончания парламентских выборов в РФ.

"Теперь очевидно, что Россия это сделает. Вопрос в том, объявит ли она об этом сама? Проведет ли призыв? Или сделает это, не объявляя об этом? Сценарий, который сегодня представляется вероятным и о котором часто говорят, - это около 300 тысяч человек", - заявил предупредил он.

Он связал возможную мобилизацию с намерением России продолжать наступление и попыткой РФ занять весь Донбасс. Президент Франции не исключил, что России может понадобиться на это еще 1,5-2 года, если ее войска будут продвигаться такими же темпами, как последние 4 года.

Потери РФ

Кроме того, президент Франции также привел оценку российских потерь. По его словам, с начала войны Россия потеряла около 1,2 млн человек убитыми и ранеными. Макрон подчеркнул, что задача Европы - продолжать помогать Украине, и сообщил о дальнейших поставках Киеву радаров и ракет.

Мобилизация в РФ: мнение эксперта

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия может объявить о проведении мобилизационных мероприятий публично, однако власти, вероятно, постараются не использовать формулировку "всеобщая мобилизация". Эксперт считает, что Кремль может прибегнуть к более осторожным юридическим формулировкам, чтобы формально не признавать войну и избежать возможных международных последствий.

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Эммануэль Макрон война России и Украины Мобилизация в России
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