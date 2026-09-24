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"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

Дарья Пшеничник
24 сентября 2026, 20:03
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Президент заявил, что требования Москвы о признании оккупированных территорий российскими больше не являются предметом переговоров.
Зеленский выступил с заявлением об "анкориджских договоренностях" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из новости:

видео дня
  • Формула "3 + 2" вышла из повестки дня переговоров
  • Роль в этом сыграли команда США и ситуация на фронте
  • Путин по-прежнему стремится к оккупации всей Украины

Требования России признать её суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из повестки дня переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что так называемые "анкориджские договоренности" больше не являются предметом обсуждения.

Об этом он сообщил во время общения с украинской общиной в США в ходе визита в Нью-Йорк. Ключевую роль в изменении переговорных рамок, по словам президента, сыграли американские партнеры.

"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтралитета Украины и анкориджских договоренностей "3 + 2", - от всего этого переговорный процесс отошел. И здесь свою роль сыграла команда США", - говорит президент.

Фронт как главный аргумент Киева

Самым весомым фактором, который снял с повестки дня "дух Анкориджа", Зеленский считает работу Вооруженных сил Украины. Цену, которую российская армия платит за локальные успехи, он измеряет человеческими потерями.

"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но каких-либо глобальных прорывов у "руских" нет, а там, где они есть, они обходятся России очень дорого, и эта цена измеряется людьми - сотнями, тысячами", - сказал он.

Именно такой расклад сил, убежден президент, дает Киеву возможность не принимать ультимативные условия Москвы, на которые Украина никогда не согласится в предложенном виде.

Цель Кремля шире, чем Донбасс

Иллюзий относительно истинных намерений российского руководства в Киеве нет. Речь идет не об отдельных регионах, а о государственности Украины как таковой.

"Но тем не менее у нас нет иллюзий, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина стала частью его государства", - говорит он.

Именно из-за такой позиции Москвы мирный процесс остается сложным, резюмировал Зеленский.

При каком условии Путин может согласиться на завершение войны

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство на данном этапе не проявляет готовности рассматривать даже компромиссный сценарий окончания войны против Украины. По его оценке, в Кремле возможное прекращение боевых действий связывают не только с военными или дипломатическими вопросами, но и с рисками для сохранения нынешней власти.

По мнению Огрызко, именно опасения относительно последствий завершения войны могут влиять на позицию российского руководства и отношение к предложениям о перемирии. Эксперт считает, что Москва может пойти на прекращение боевых действий только при условии, что этот шаг, по мнению Путина, не создаст угрозы его политическим позициям и стабильности действующей системы власти.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Валерий Клочок отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс США серьезных договоренностей по поводу войны не будет. Клочок также заметил, что переговоры могут затянуться, и работа может продолжаться на уровне технических групп. Он предположил, что после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября может состояться трехсторонняя встреча, например, 1 октября, по его оценке.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в конце сентября ожидает первых результатов мирных переговоров. Он подчеркнул, что конец сентября может стать переломным и что подготовка к возможным контактам уже идет. Зеленский сообщил о возможной встрече в Нью-Йорке и о постоянной связи советников с американской стороной по поводу формата будущих договоренностей.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не сможет выиграть войну и Путину следует сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Украина улучшила свои позиции по ряду направлений, включая оборонный потенциал. Стубб оценил соотношение потерь как один к пяти и отметил, что за год Россия оккупировала 900 квадратных километров, а украинские силы деоккупировали 800 квадратных километров.

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Об персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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