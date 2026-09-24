Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

Непослушание может быть напрямую связано с поведением родителей по отношению к ребенку.

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Психолог назвала причины детского непослушания / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pxhere.com

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Почему ребенок не слушается родителей

Что сделать, чтобы ребенок стал послушным

Непослушание детей часто воспринимают как проявление сложного характера или нежелание выполнять просьбы родителей. Однако причины такого поведения могут быть гораздо глубже.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своём YouTube-канале объяснила, почему дети не слушаются и что родителям стоит изменить во взаимодействии с ними.

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Почему ребенок не слушается родителей

По словам психолога, причин детского непослушания может быть много. Поэтому родителям важно не только требовать от ребенка соблюдения правил, но и обратить внимание на то, как именно они выстраивают взаимодействие.

"Есть масса причин, почему дети нас не слушаются. И чтобы изменить ситуацию, чтобы дети начали нас слушаться, чтобы нам не приходилось 125 раз им что-то повторять, а с первого раза у нас было нормальное взаимодействие, чтобы у нас были гармоничные отношения, нужно понимать, что есть причины, по которым дети нас не слушаются", - подчеркнула она.

Романенко отметила, что поведение ребенка в значительной степени зависит от того, в каких условиях он взаимодействует со взрослыми. Если родители хотят изменить ситуацию, стоит начинать не только с требований к ребенку, но и с анализа собственных правил и способов общения.

По мнению психолога, важно учитывать, что ребенок не просто должен безоговорочно подчиняться всем требованиям взрослых. Родители несут ответственность за то, как именно они организуют совместное пространство, устанавливают правила и объясняют их ребенку.

"Правила устанавливаем мы. И мы неправильно устанавливаем правила. Поэтому нужно это изменить", - пояснила она.

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О персоне: Марина Романенко Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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