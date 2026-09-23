Татьяна Брухунова хотела попасть на фешн-мероприятие в Италии.

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Евгений Петросян, Татьяна Брухунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Кратко:

Куда собралась жена путиниста

Что именно ее не устраивает

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова собиралась на неделю моды в Италию, однако ей отказали в визе.

Как пишут российские пропагандисты, жена путиниста возмутилась, что ей вернули чистый паспорт.

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Татьяна Брухунова не попадет в Италию на фешн-ивент / instagram.com/bruhunova

"Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт", - заявила жена артиста в Instagram.

Брухунова также заявляла, что отказалась от поездок в страны с антироссийской риторикой после начала военного вторжения террористичской России в Украину.

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