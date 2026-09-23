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РФ готова нанести новый баллистический удар: в ЦПД предупредили украинцев

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 20:30
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Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.
РФ готова нанести новый баллистический удар
РФ готова нанести новый баллистический удар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • РФ не демонстрирует реальных шагов, направленных на прекращение огня
  • Мониторинговые каналы сообщили о проведении российской стороной разведки объектов в Киеве

Россия может готовить новый удар по Украине с применением баллистических ракет. Соответствующие признаки в настоящее время фиксируются. Об этом 23 сентября заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его мнению, российская сторона не демонстрирует реальных шагов, направленных на прекращение огня.

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"Параллельно российские "дипломаты" тянут время относительно любых реальных шагов по прекращению огня, поскольку это не входит в их реалистичную зону интересов. Будьте внимательны в следующие дни", - написал Коваленко.

Таким образом, представитель ЦПД обратил внимание на возможное усиление ракетной угрозы в ближайшие дни. При этом точные сроки, масштабы и возможные направления будущего удара он не уточнил.

На фоне заявления Коваленко отдельные мониторинговые Telegram-каналы сообщили о проведении российской стороной разведки объектов в Киеве и области.

В частности, канал "єРадар" утверждает, что российские силы могли уточнять расположение ряда объектов в столице. Среди прочего, в сообщении упоминались автозаправочные станции сети WOG.

"Враг уточнил местоположение и спланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 АЗС (автозаправочных станций) "WOG" в столице. Призываем не находиться на АЗС во время воздушной тревоги желтого уровня", - говорится в сообщении.

Другой Telegram-канал Kyiv AirDefense также заявил о возможной подготовке ударов по ряду объектов в столице. В сообщении упоминаются инфраструктурные, промышленные, логистические и энергетические объекты, а также железнодорожная инфраструктура и аэродромы.

Как пише Kyiv AirDefense, враг планирует ударить по:

  • центрах обработки данных интернет-провайдеров;
  • ВПК/ОПК;
  • логистические склады Fozzy/Ашан;
  • различные электрические подстанции в Киеве;
  • аэродромы Жуляны, Васильков;
  • железнодорожная инфраструктура.

"Если будет что-то лететь и много - угроза для всех районов Киева и агломерации, потому что целей очень много и непонятно, что и куда именно они хотят вынести", - добавили в Kyiv AirDefense.

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Инфографика: Главред

Почему российские дроны стали бить точнее

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников.

По его словам, такой механизм не обязательно предполагает постоянное дистанционное управление дроном. Беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Дрон определенную часть маршрута может пролетать просто по заданным координатам или с помощью инерциальной системы, а затем связь на короткое время включается для коррекции или донаведения", - предполагает он.

Удары РФ по украинской энергетике - новости по теме

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.

Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.

Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

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Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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