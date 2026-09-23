РФ готова нанести новый баллистический удар: в ЦПД предупредили украинцев

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.

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РФ готова нанести новый баллистический удар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

РФ не демонстрирует реальных шагов, направленных на прекращение огня

Мониторинговые каналы сообщили о проведении российской стороной разведки объектов в Киеве

Россия может готовить новый удар по Украине с применением баллистических ракет. Соответствующие признаки в настоящее время фиксируются. Об этом 23 сентября заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его мнению, российская сторона не демонстрирует реальных шагов, направленных на прекращение огня.

видео дня

"Параллельно российские "дипломаты" тянут время относительно любых реальных шагов по прекращению огня, поскольку это не входит в их реалистичную зону интересов. Будьте внимательны в следующие дни", - написал Коваленко.

Таким образом, представитель ЦПД обратил внимание на возможное усиление ракетной угрозы в ближайшие дни. При этом точные сроки, масштабы и возможные направления будущего удара он не уточнил.

На фоне заявления Коваленко отдельные мониторинговые Telegram-каналы сообщили о проведении российской стороной разведки объектов в Киеве и области.

В частности, канал "єРадар" утверждает, что российские силы могли уточнять расположение ряда объектов в столице. Среди прочего, в сообщении упоминались автозаправочные станции сети WOG.

"Враг уточнил местоположение и спланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 АЗС (автозаправочных станций) "WOG" в столице. Призываем не находиться на АЗС во время воздушной тревоги желтого уровня", - говорится в сообщении.

Другой Telegram-канал Kyiv AirDefense также заявил о возможной подготовке ударов по ряду объектов в столице. В сообщении упоминаются инфраструктурные, промышленные, логистические и энергетические объекты, а также железнодорожная инфраструктура и аэродромы.

Как пише Kyiv AirDefense, враг планирует ударить по:

центрах обработки данных интернет-провайдеров;

ВПК/ОПК;

логистические склады Fozzy/Ашан;

различные электрические подстанции в Киеве;

аэродромы Жуляны, Васильков;

железнодорожная инфраструктура.

"Если будет что-то лететь и много - угроза для всех районов Киева и агломерации, потому что целей очень много и непонятно, что и куда именно они хотят вынести", - добавили в Kyiv AirDefense.

Инфографика: Главред

Почему российские дроны стали бить точнее

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников.

По его словам, такой механизм не обязательно предполагает постоянное дистанционное управление дроном. Беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Дрон определенную часть маршрута может пролетать просто по заданным координатам или с помощью инерциальной системы, а затем связь на короткое время включается для коррекции или донаведения", - предполагает он.

Удары РФ по украинской энергетике - новости по теме

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.

Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.

Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

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Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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