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Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

Анна Косик
30 августа 2026, 10:52
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Российское ведомство угрожает Украине "возмездием" за успешные операции Сил обороны в тылу РФ.
Энергетика, дрон, ракета
Россия объявила о начале подготовки к энергетическому террору против Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Армия РФ получила указание готовиться к атакам на энергетику Украины
  • Удары по энергетике якобы будут ответом на украинские атаки

Вооруженные Силы страны-агрессора России получили указание начать подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Там отметили, что удары по украинской энергосистеме станут "ответом на атаки" по якобы гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Сколько дронов может выпускать РФ ежедневно

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире Вечер.LIVE отметил, что в настоящее время враг может атаковать Украину более сотней реактивных дронов.

По его словам, статистика последних налетов демонстрирует высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.

Как РФ может расширить удары по энергетике осенью

Главред писал, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка, Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода.

Среди потенциальных целей врага – объекты газовой отрасли. Российские атаки могут быть направлены не только на объекты генерации и теплоснабжения. В зоне риска также окажутся газовые объекты.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали по меньшей мере три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.

Ранее сообщалось, что в течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью беспилотников, большинство из которых – реактивные.

Накануне стало известно, что в Украине готовят изменения к подходам относительно комендантского часа и работы городов из-за новой тактики российских атак, которая предусматривает длительные воздушные тревоги и создает дополнительное давление на экономику и критическую инфраструктуру.

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Об источнике: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, а также руководству Вооруженными Силами РФ.

Министр обороны РФ - Андрей Рэмович Белоусов (с мая 2024 года).

Верховный главнокомандующий - президент РФ.

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