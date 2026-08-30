Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Вы узнаете:
- Для чего можно использовать картонные втулки
- Как с помощью втулок решать проблему спутанных кабелей
- Почему втулки нельзя замачивать
Втулки от туалетной бумаги обычно сразу же отправляются в мусорное ведро, хотя на самом деле могут закрыть сразу несколько бытовых задач по хранению.
В частности, пустые втулки от туалетной бумаги способны заменить покупные органайзеры для проводов, ящиков и мелких аксессуаров - при условии, что картон предварительно очищен и полностью высушен.
Как использовать втулки от туалетной бумаги
Самое очевидное применение втулок от туалетной бумаги - хранение кабелей. Свернутый провод укладывается внутрь цилиндра, и картон фиксирует его, не давая размотаться или зацепиться за соседние предметы. Так хранят шнуры утюга, вентилятора или удлинителя, а сам цилиндр можно подписать, чтобы не перебирать все запасы в поисках нужного, пишет Gazeta.pl.
Тот же принцип работает с лентами и веревками: их наматывают вокруг картона, а концы фиксируют скотчем. Для подарочной бумаги решение немного иное - втулку разрезают вдоль и надевают на рулон, где она работает как зажим.
Ящики, щипцы и детская комната
Второе направление - деление внутреннего пространства. Несколько цилиндров, поставленных рядом, превращают один общий ящик в набор мелких секций для свернутых пакетов и аксессуаров. Если конструкция смещается, элементы закрепляют скотчем или липучкой.
Еще один способ использования - кухонные щипцы, которые в открытом состоянии занимают непропорционально много места. Инструмент просто вставляют в картонный цилиндр, и тот удерживает его закрытым.
В детской комнате втулки можно использовать множеством разных способов. Например, около дюжины цилиндров, уложенных горизонтально в коробку, создают отдельные ячейки для маленьких машинок. Те же втулки, поставленные вертикально в контейнер побольше, становятся отсеками для цветных карандашей, ножниц и прочих художественных принадлежностей.
Из цилиндров разной высоты, закрепленных на общем основании, собирают настольный органайзер для косметики - его дополнительно декорируют бумагой, тканью или краской. Для резинок для волос, включая крупные, достаточно одного цилиндра.
Главное ограничение: картон боится воды
Втулки все время находились в среде ванной комнаты, поэтому вопрос гигиены здесь не формальность.
Остатки бумаги и поверхностную грязь нужно снять сухой тканью или щеткой. Затем картон можно слегка сбрызнуть дезинфицирующим средством - но именно сбрызнуть, а не пропитать, после чего дать заготовке высохнуть полностью.
Мыть и замачивать втулки нельзя: тонкий картон мгновенно набирает влагу и теряет форму. По этой же причине в работу берут только чистые, сухие и неповрежденные экземпляры.
Готовые органайзеры тоже нуждаются в защите от воды. Если конструкция остается в ванной, ее размещают подальше от раковины и других зон, куда долетают брызги.
Смотрите видео - Как с пользой применить втулки от туалетной бумаги:
Как писал Главред, втулки могут уменьшить количество сорняков в саду. Детальнее читайте в материале: Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак.
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Об источнке: Gazeta.pl
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