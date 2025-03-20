Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак

Если Вы ищете эффективные лайфхаки для ухода за растениями, стоит обратить внимание на один обычный предмет, который не стоит выбрасывать.

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Три способа использования картонных рулонов в саду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказал эксперт:

Почему обычные рулоны могут спасти ваши растения

Как картонные трубки могут уменьшить количество сорняков в вашем саду

С наступлением теплой погоды многие люди задумываются об обустройстве своих садов. Эксперт по садоводству Иш рассказал, что картонные рулоны от туалетной бумаги могут иметь полезное применение в саду, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.

Хотя это может показаться необычным, они действительно способны значительно облегчить уход за растениями.

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Три способа использования рулонов в садоводстве:

Мини-горшки для рассады. Благодаря своей структуре рулоны прекрасно подходят для высадки рассады. Поскольку они изготовлены из тонкого картона, материал постепенно разлагается, не нанося вреда почве. Их можно поместить в горшок или высадить прямо в землю.

Благодаря своей структуре рулоны прекрасно подходят для высадки рассады. Поскольку они изготовлены из тонкого картона, материал постепенно разлагается, не нанося вреда почве. Их можно поместить в горшок или высадить прямо в землю. Помощь в создании компоста. Картонные трубки являются идеальным дополнением для компостных ям. Достаточно просто добавить их в компост вместе с другими органическими отходами. Черви особенно любят этот материал, что способствует быстрому разложению и созданию качественного компоста.

Картонные трубки являются идеальным дополнением для компостных ям. Достаточно просто добавить их в компост вместе с другими органическими отходами. Черви особенно любят этот материал, что способствует быстрому разложению и созданию качественного компоста. Защита от сорняков и холода. Если разрезать рулон и положить его на землю, он создает естественный барьер от сорняков. Также его можно использовать под грядками для предотвращения прорастания нежелательной растительности. Кроме того, картонные рулоны работают как дополнительный тепловой слой, защищая растения от холода.

По мнению Иша, возможности использования картонных рулонов в садоводстве почти безграничны. Они просты, экологичны и помогают улучшить уход за растениями.

Также эксперты указали на главный нюанс, почему пионы не цветут так, как ожидалось.

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