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Генеральная уборка перед Пасхой: как постирать шторы и не испортить ткань

Даяна Швец
19 марта 2025, 10:31
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Следуя этим простым советам, вы сохраните шторы чистыми и опрятными, а ваш дом - уютным и комфортным.
шторы
Как продлить жизнь шторам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Сколько пыли скапливается в шторах и как от нее избавиться
  • Как ухаживать за шторами, чтобы они выглядели как новые

Шторы являются важной частью интерьера, придавая помещению атмосферу уюта и стиля. Однако без должного ухода ткань накапливает пыль, аллергены и неприятные запахи, что может создавать ощущение запущенности, сообщает Главред со ссылкой на RealSimple.

Как часто стоит чистить шторы?

Частота ухода зависит от условий проживания:

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  • В запыленных районах или вблизи дороги стоит очищать шторы чаще.
  • Если в доме есть аллергики, пылесосить или стирать текстиль нужно раз в 1-2 месяца.
  • Владельцам домашних животных рекомендовано очищать шторы каждые 3-4 месяца.
  • При отсутствии аллергии и чрезмерной запыленности достаточно стирать шторы раз в 8-12 недель.
  • Раз в месяц стоит проводить отпаривание или пылетяжение для поддержания свежести ткани.

Какие есть методы ухода за шторами?

В зависимости от материала можно выбрать подходящий способ чистки:

1. Вакуумная очистка

Пылесос с мягкой насадкой помогает удалить пыль между стирками. Этот метод особенно эффективен для бархатных, шерстяных или шелковых штор. Важно использовать минимальную мощность, чтобы не повредить ткань.

2. Отпаривание

Отпариватель для одежды - удобный вариант для освежения штор без снятия с карниза. Горячий пар разглаживает складки, удаляет микробы и устраняет неприятные запахи.

3. Машинная стирка

Если материал позволяет, шторы можно стирать в стиральной машине, соблюдая несколько правил:

  • Перед стиркой снимите крючки и кольца.
  • Используйте деликатный режим и холодную воду (до 30°C).
  • Добавляйте мягкое моющее средство.
  • Затемненные шторы лучше сушить естественным способом.

4. Ручная стирка

Для деликатных тканей, таких как шелк или кружево, лучше использовать ручную стирку:

  1. Налейте в таз или ванну теплую воду.
  2. Добавьте мягкое моющее средство.
  3. Замочите шторы на 15-20 минут.
  4. Аккуратно постирайте без сильного трения и выкручивания.
  5. Прополощите и дайте стечь лишней воде.

5. Химчистка

Если на этикетке указано, что шторы нуждаются в химчистке, лучше не рисковать. Это особенно важно для жаккардовых, бархатных изделий и штор с вышивкой.

Уход за полиэстеровыми шторами

Душевые шторы следует регулярно очищать от влаги и плесени. Простой способ:

  • Замочите в теплой воде с добавлением уксуса (1-2 стакана).
  • Протрите губкой или мягкой щеткой.
  • Прополощите и высушите естественным способом.
  • Можно стирать в машине на деликатном режиме вместе с полотенцами.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Общие рекомендации для чистоты штор:

  • Регулярное проветривание поможет избежать накопления пыли и запахов.
  • Для защиты от выгорания выбирайте ткани с UV-фильтром.
  • Всегда следуйте рекомендациям производителя для сохранения качества ткани.

Также ранее объяснялось, зачем класть туалетную бумагу в холодильник.

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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