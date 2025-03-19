Генеральная уборка перед Пасхой: как постирать шторы и не испортить ткань

Главное:
- Сколько пыли скапливается в шторах и как от нее избавиться
- Как ухаживать за шторами, чтобы они выглядели как новые
Шторы являются важной частью интерьера, придавая помещению атмосферу уюта и стиля. Однако без должного ухода ткань накапливает пыль, аллергены и неприятные запахи, что может создавать ощущение запущенности, сообщает Главред со ссылкой на RealSimple.
Как часто стоит чистить шторы?
Частота ухода зависит от условий проживания:
- В запыленных районах или вблизи дороги стоит очищать шторы чаще.
- Если в доме есть аллергики, пылесосить или стирать текстиль нужно раз в 1-2 месяца.
- Владельцам домашних животных рекомендовано очищать шторы каждые 3-4 месяца.
- При отсутствии аллергии и чрезмерной запыленности достаточно стирать шторы раз в 8-12 недель.
- Раз в месяц стоит проводить отпаривание или пылетяжение для поддержания свежести ткани.
Какие есть методы ухода за шторами?
В зависимости от материала можно выбрать подходящий способ чистки:
1. Вакуумная очистка
Пылесос с мягкой насадкой помогает удалить пыль между стирками. Этот метод особенно эффективен для бархатных, шерстяных или шелковых штор. Важно использовать минимальную мощность, чтобы не повредить ткань.
2. Отпаривание
Отпариватель для одежды - удобный вариант для освежения штор без снятия с карниза. Горячий пар разглаживает складки, удаляет микробы и устраняет неприятные запахи.
3. Машинная стирка
Если материал позволяет, шторы можно стирать в стиральной машине, соблюдая несколько правил:
- Перед стиркой снимите крючки и кольца.
- Используйте деликатный режим и холодную воду (до 30°C).
- Добавляйте мягкое моющее средство.
- Затемненные шторы лучше сушить естественным способом.
4. Ручная стирка
Для деликатных тканей, таких как шелк или кружево, лучше использовать ручную стирку:
- Налейте в таз или ванну теплую воду.
- Добавьте мягкое моющее средство.
- Замочите шторы на 15-20 минут.
- Аккуратно постирайте без сильного трения и выкручивания.
- Прополощите и дайте стечь лишней воде.
5. Химчистка
Если на этикетке указано, что шторы нуждаются в химчистке, лучше не рисковать. Это особенно важно для жаккардовых, бархатных изделий и штор с вышивкой.
Уход за полиэстеровыми шторами
Душевые шторы следует регулярно очищать от влаги и плесени. Простой способ:
- Замочите в теплой воде с добавлением уксуса (1-2 стакана).
- Протрите губкой или мягкой щеткой.
- Прополощите и высушите естественным способом.
- Можно стирать в машине на деликатном режиме вместе с полотенцами.
Общие рекомендации для чистоты штор:
- Регулярное проветривание поможет избежать накопления пыли и запахов.
- Для защиты от выгорания выбирайте ткани с UV-фильтром.
- Всегда следуйте рекомендациям производителя для сохранения качества ткани.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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