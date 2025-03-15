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Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

Даяна Швец
15 марта 2025, 13:27
404
Существует нестандартный подход, как сохранить свежесть овощей и фруктов.
туалетная бумага, холодильник
Действительно ли туалетная бумага может улучшить свежесть продуктов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как рулон бумаги может улучшить состояние продуктов в холодильнике
  • Как уменьшить неприятные запахи в холодильнике

Хранение рулона туалетной бумаги в холодильнике может казаться странным, но на самом деле это имеет несколько полезных функций. Издание Главред со ссылкой на Marca объясняет, почему этот метод может быть полезным.

Гигиена и борьба с влагой

Туалетная бумага помогает поддерживать чистоту в холодильнике, особенно если устройство не оснащено системой No Frost. В условиях высокой влажности может образовываться лед, что негативно влияет на продукты. Рулон бумаги способен поглощать избыток влаги, предотвращая образование конденсата и плесени.

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Защита от бактерий и грибков

Благодаря своим свойствам туалетная бумага может сдерживать размножение бактерий и грибков, которые возникают в холодильнике. Это особенно важно для тех, кто хранит большое количество свежих овощей и фруктов, которые склонны к быстрой порче.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника - инфографика / Главред

Устранение неприятных запахов

Одно из главных преимуществ этого метода - поглощение запахов. Туалетная бумага способна впитывать частицы, которые являются источниками нежелательных ароматов, делая воздух в холодильнике более свежим. Чтобы достичь такого эффекта, достаточно разместить рулон на средней полке холодильника. Хотя это не уберет сам источник запаха, поможет временно нейтрализовать его распространение.

Итак, туалетная бумага в холодильнике выполняет сразу несколько функций: уменьшает влажность, подавляет развитие бактерий и грибков, а также помогает бороться с неприятными запахами.

Также ранее рассказывалось, почему британцы не хранят яйца в холодильнике.

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Что за ресурс - Marca?

MARCA - испанская ежедневная спортивная газета. Хотя футбол является их главным направлением, Marca также освещает другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис, мотоспорт и другие, пишет Википедия.

Основана 21 декабря 1938 года в Сан-Себастьяне как еженедельная газета. С 1942 года выходит ежедневно. Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола.

Газета имеет около 2300000 читателей, данный показатель - самый высокий среди печатных СМИ в Испании.

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