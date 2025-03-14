Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над 'і', какой чай полезнее

Диетологи отмечают его положительное влияние на организм благодаря уникальному составу и высокому содержанию антиоксидантов.

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Уникальные свойства зеленого чая / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/dungthuyvunguyen Pexels/Ahmed Aqtai

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Как зеленый чай влияет на долголетие

Какие свойства имеет полезный напиток

Специалист по питанию и основательница Cooking for Peanuts Ниша Мелвани назвала самый полезный чай для долголетия, сообщает Главред со ссылкой на realsimple.com.

По ее словам, лидером среди напитков, способствующих продлению жизни, является зеленый чай.

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Какие основные преимущества зеленого чая?

Уменьшение окислительного стресса. Свободные радикалы, которые накапливаются в организме, повреждают клетки, ускоряя старение. Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает нейтрализовать эти вредные молекулы и защищать клетки от разрушения.

Свободные радикалы, которые накапливаются в организме, повреждают клетки, ускоряя старение. Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает нейтрализовать эти вредные молекулы и защищать клетки от разрушения. Замедление старения клеток. Благодаря своим противовоспалительным свойствам антиоксиданты зеленого чая помогают сохранять клетки молодыми, что непосредственно влияет на общую продолжительность жизни.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам антиоксиданты зеленого чая помогают сохранять клетки молодыми, что непосредственно влияет на общую продолжительность жизни. Поддержание здоровья кишечника. Компоненты зеленого чая способствуют развитию полезной микрофлоры, уменьшают воспаление в пищеварительном тракте и укрепляют его защитный барьер. Это улучшает метаболические процессы, повышает иммунитет и уменьшает риск хронических заболеваний.

Также недавно диетологи наконец объяснили, какой шоколад полезнее.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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