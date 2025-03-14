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Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее

Даяна Швец
14 марта 2025, 16:08
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Диетологи отмечают его положительное влияние на организм благодаря уникальному составу и высокому содержанию антиоксидантов.
Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над 'і', какой чай полезнее
Уникальные свойства зеленого чая / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/dungthuyvunguyen Pexels/Ahmed Aqtai

Главное:

  • Как зеленый чай влияет на долголетие
  • Какие свойства имеет полезный напиток

Специалист по питанию и основательница Cooking for Peanuts Ниша Мелвани назвала самый полезный чай для долголетия, сообщает Главред со ссылкой на realsimple.com.

По ее словам, лидером среди напитков, способствующих продлению жизни, является зеленый чай.

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Какие основные преимущества зеленого чая?

  • Уменьшение окислительного стресса. Свободные радикалы, которые накапливаются в организме, повреждают клетки, ускоряя старение. Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает нейтрализовать эти вредные молекулы и защищать клетки от разрушения.
  • Замедление старения клеток. Благодаря своим противовоспалительным свойствам антиоксиданты зеленого чая помогают сохранять клетки молодыми, что непосредственно влияет на общую продолжительность жизни.
  • Поддержание здоровья кишечника. Компоненты зеленого чая способствуют развитию полезной микрофлоры, уменьшают воспаление в пищеварительном тракте и укрепляют его защитный барьер. Это улучшает метаболические процессы, повышает иммунитет и уменьшает риск хронических заболеваний.

Также недавно диетологи наконец объяснили, какой шоколад полезнее.

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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