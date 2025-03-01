Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

Молочный шоколад, оказывается, не так плох, как многие думают.

https://glavred.info/life/chernyy-vs-molochnyy-dietologi-nakonec-to-obyasnili-kakoy-shokolad-poleznee-10643828.html Ссылка скопирована

Какой шоколад влияет на организм лучше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Действительно ли черный шоколад полезен

Какой шоколад влияет на организм лучше

Черный и молочный шоколад - самые популярные виды этого сладкого продукта. Считается, что черный шоколад полезнее, ведь содержит больше какао и меньше сахара. Но действительно ли это так, объясняет Главред со ссылкой на Real simple.

Диетолог Ван На Чун рассказал, что шоколад богат питательными веществами, поскольку содержит какао, в котором есть антиоксиданты (флавоноиды, полифенолы) и важные минералы: железо, магний, цинк, медь и фосфор. Они поддерживают различные функции организма и помогают бороться с окислительными процессами.

видео дня

Черный шоколад имеет 50-90% какао-сухих веществ, тогда как в молочном шоколаде этот показатель не превышает 10%. Именно поэтому молочный шоколад более сладкий и нежный на вкус, но содержит больше сахара и меньше антиоксидантов.

В 100 граммах черного шоколада (70-85%) содержится:

598 калорий

8 г белка

43 г жира

46 г углеводов

11 г клетчатки

24 г сахара

В 100 граммах молочного шоколада:

535 калорий

8 г белка

30 г жира

59 г углеводов

3 г клетчатки

52 г сахара

Диетологи отмечают, что черный шоколад полезнее, поскольку содержит больше какао и меньше сахара. Однако потреблять его следует в умеренных количествах, ведь даже самый полезный шоколад не может заменить сбалансированное питание.

Выбор между черным и молочным шоколадом зависит от личных предпочтений, ведь оба вида можно включать в здоровый рацион.

Также ранее сообщалось, почему не стоит выбрасывать коробку от конфет.

Больше полезных новостей:

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред