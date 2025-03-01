Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

О чем речь:
- Действительно ли черный шоколад полезен
- Какой шоколад влияет на организм лучше
Черный и молочный шоколад - самые популярные виды этого сладкого продукта. Считается, что черный шоколад полезнее, ведь содержит больше какао и меньше сахара. Но действительно ли это так, объясняет Главред со ссылкой на Real simple.
Диетолог Ван На Чун рассказал, что шоколад богат питательными веществами, поскольку содержит какао, в котором есть антиоксиданты (флавоноиды, полифенолы) и важные минералы: железо, магний, цинк, медь и фосфор. Они поддерживают различные функции организма и помогают бороться с окислительными процессами.
Черный шоколад имеет 50-90% какао-сухих веществ, тогда как в молочном шоколаде этот показатель не превышает 10%. Именно поэтому молочный шоколад более сладкий и нежный на вкус, но содержит больше сахара и меньше антиоксидантов.
В 100 граммах черного шоколада (70-85%) содержится:
- 598 калорий
- 8 г белка
- 43 г жира
- 46 г углеводов
- 11 г клетчатки
- 24 г сахара
В 100 граммах молочного шоколада:
- 535 калорий
- 8 г белка
- 30 г жира
- 59 г углеводов
- 3 г клетчатки
- 52 г сахара
Диетологи отмечают, что черный шоколад полезнее, поскольку содержит больше какао и меньше сахара. Однако потреблять его следует в умеренных количествах, ведь даже самый полезный шоколад не может заменить сбалансированное питание.
Выбор между черным и молочным шоколадом зависит от личных предпочтений, ведь оба вида можно включать в здоровый рацион.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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