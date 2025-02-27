Зачем китайцы выдают себя за родственников усопших: в чем секрет

О чем речь:
- Китайское похоронное бюро не справляется с наплывом клиентов
- Столовая для траурных гостей превратилась в ресторан-мечту
В китайской провинции Гуйчжоу похоронное бюро Эрлонг неожиданно стало гастрономической точкой, которую штурмуют любители вкусной и недорогой еды. Причиной ажиотажа стала их фирменная лапша, которая благодаря соцсетям превратилась в настоящий хит, рассказывает Главред со ссылкой на ВВС.
Столовая изначально была предназначена для обслуживания клиентов бюро, но после вирусного поста местного блогера там начали появляться люди, которые выдавали себя за скорбящих, чтобы просто попробовать знаменитый деликатес. В результате образовались длинные очереди, а некоторым посетителям приходилось ждать часами.
Чтобы урегулировать ситуацию, похоронное бюро ввело ежедневную квоту - 50 бесплатных порций лапши для желающих, при условии, что они не будут мешать процессу прощания с умершими.
Наибольшей популярностью среди посетителей пользуется лапша со свиным фаршем и арахисом. Стоит такое блюдо всего 10 юаней (примерно $1,38), что делает его еще более привлекательным для гурманов.
Несмотря на бешеную популярность, руководство столовой заявило, что не планирует превращать её в массовый бизнес.
"Мы используем только свежие ингредиенты, наш бульон томится на свиных костях часами, а наши соусы чили готовят по секретному рецепту", - поделился секретом вкусной лапши сотрудник кухни.
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