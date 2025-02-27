Можно навлечь беду в дом: что из секонд-хенда не стоит покупать и за копейки

Некоторые предметы могут нести нежелательную энергию, скрытые опасности или просто быть неудобными в уходе.

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6 вещей из секонд-хенда, которые могут испортить атмосферу вашего дома / Коллаж: Главред, скриншот, фото depositphotos.com

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Эксперт назвала скрытые опасности секонд-хенда

6 предметов, которые лучше не покупать бывшими в употреблении

Секонд-хенд - отличный способ сэкономить, найти уникальные вещи и сделать свой дом более экологичным. Но не все стоит покупать б/у, объясняет Сюзанна Ройнон - интерьер-терапевт и эксперт по фэн-шуй. Главред со ссылкой на Homes & Gardens называет шесть вещей, которых лучше избегать.

1. Зеркала

С точки зрения фэн-шуй, зеркала имеют особую энергетику, поскольку они отражают и сохраняют окружающую среду. Если зеркало ранее находилось в месте, полном стресса или негатива, эта энергия может остаться и повлиять на ваш дом.

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2. Матрасы

Матрасы накапливают не только энергетику предыдущих владельцев, но и частички кожи, пот и другие органические следы. К тому же, они могут быть заражены пылевыми клещами или постельными клопами, от которых сложно избавиться.

3. Статуи Будды и другие религиозные символы

Если вы не являетесь последователем соответствующего учения, такие предметы лучше не покупать. Во-первых, религиозная атрибутика - это не просто декор. Во-вторых, ее неправильное размещение (например, в ванной или спальне) может быть проявлением неуважения.

4. Картины и произведения искусства

Выбирая искусство в секонд-хенде, следует быть осторожным. Картины, изображающие бурю, драки, разбитые корабли или абстракции с хаотичными линиями, могут бессознательно влиять на атмосферу вашего дома, привнося напряжение и негатив.

5. Мягкая мебель и текстиль

Диваны, кресла, подушки, ковры и шторы могут содержать остаточные запахи, пыль, аллергены и даже болезнетворные микроорганизмы. Некоторые запахи, такие как сигаретный дым, практически невозможно вывести.

6. Поврежденные или треснувшие предметы

Сломанные вещи не только выглядят непривлекательно, но и могут влиять на ваше самочувствие. Они символизируют разбитость, нестабильность и могут бессознательно создавать ощущение дисгармонии в доме.

Кстати, ранее также объяснялось, как быстро избавиться от запаха секонд-хенда.

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Что такое Homes & Gardens? Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, который издает Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании домашний журнал, пишет Википедия.

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