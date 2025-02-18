Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

История быстро стала вирусной и вызвала оживленную дискуссию среди поклонников экономного шопинга.

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Покупатель нашел деньги в пальто из секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Что нашла в кармане пальто Шерри Джонсон

Какие находки могут удивить во время покупок в секонд-хенде

Неожиданной находкой, сделанной во время покупок в секонд-хенде, поделилась жительница Канзас-Сити, штат Миссури, Шерри Джонсон на Reddit. Оказывается, стоит всегда проверять карманы, ведь есть шанс найти кругленькую сумму и не только. Например, счастливица Джонсон обнаружила 42 доллара.

Джонсон часто посещает магазины подержанной одежды в поисках уникальных вещей и уже не раз наталкивалась на ценные предметы. В ее коллекции - хрустальная ваза Tiffany, серебряный кубок и даже бриллиантовая серьга. Однако находка денег в кармане пальто стала для нее неожиданностью.

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"Я искала пальто для мамы и вспомнила, что многие люди находят неожиданные вещи в пожертвованных товарах. Когда я проверила карманы, наткнулась на несколько использованных салфеток, а потом на что-то похожее на бумагу. И вот - деньги", - рассказала она.

Женщина нашла 42 доллара / Фото: Reddit

Публикация вызвала волну обсуждений в сабреддите r/ThriftStoreHauls. Пользователи начали делиться собственными историями.

Некоторые находили деньги в книгах, другие - в карманах джинсов или даже в мусорных контейнерах.

Однако не всем так везло: некоторые наталкивались только на использованные салфетки или маски от COVID. Американка призналась, что сначала колебалась, стоит ли оставлять найденные деньги, но в итоге решила их не возвращать.

"Магазин, в котором я была, коммерческий, и непроданные вещи там просто выбрасывают", - пояснила Джонсон.

Кстати, также рассказывалось, как женщина нашла шедевр на секонде. Она приобрела масляную картину всего за 8 долларов, даже не подозревая о ее истинной ценности.

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