Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

О чем речь:
- Женщина купила картину за 8 долларов и случайно разбогатела
- Находка оказалась шедевром художника Брумметта Эхохока
Сара Парри из города Келлер в Техасе приобрела масляную картину всего за 8 долларов, даже не подозревая о ее истинной ценности, рассказывает Главред со ссылкой на Newsweek.
Рассмотрев ее поближе, женщина увидела подпись автора и поняла, что владеет настоящим художественным сокровищем.
Автором полотна оказался Брумметт Эхохок - художник, писатель, герой Второй мировой войны и член индейского племени Пауни. Его работы продаются на аукционах за сотни, а иногда и тысячи долларов.
"Я немного изучала язык чероки в колледже, поэтому когда увидела имя художника, то сразу поняла, что это принадлежит индейцам. Прочитала в интернете, что он не только художник, но и писатель и герой войны", - рассказала Парри в интервью Newsweek.
На картине изображен красный пикап, движущийся сквозь заснеженный пейзаж. На обратной стороне есть кусок ленты с надписью: "Санта ездит на красно-белом пикапе".
Сейчас Сара работает над очисткой полотна, поскольку на обороте есть следы плесени. Она также планирует обратиться к экспертам, чтобы оценить реальную стоимость находки.
После того как женщина рассказала о своей покупке в TikTok, ее история вызвала бурную реакцию пользователей.
В комментариях люди выражают поддержку и советуют ей, что делать дальше:
- "Ты нашла сокровище!"
- "Не продавай, подожди 50 лет - картина еще больше подорожает!"
- "Это невероятная удача!"
@sixtyninesarah I will never get over this. Obsessed with this painting and learning new things! Idk what to do with it? #okcbins#goodwill#painting#thriftfind#rare#appraise#thrifttreasure♬ california dreamin but slowed down - winter
Несмотря на возможную высокую стоимость картины, Сара пока не хочет ее продавать. Она планирует оставить ее себе, ведь такая находка бывает раз в жизни.
Кстати, ранее также рассказывалось о еще одном шедевре мирового искусства. Эксперты раскрыли завесу таинственности, была ли вообще "Мона Лиза" женщиной.
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Что такое Newsweek?
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
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