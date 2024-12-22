Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах

Соблазн может заставить купить то, что в конце концов станет пылиться в шкафу.

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Эксперты об ошибках на блошиных рынках / Коллаж фото из открытых источников

Коротко:

Четыре вещи, которые не принесут пользы на блошиных рынках

Почему лучше не покупать аксессуары для ванны в сомнительных точках

Бережливые люди часто выбирают блошиные рынки, секонды и барахолки для покупок, но есть вещи, которые лучше не покупать.

Эксперты Southern Living выделили четыре категории товаров, которых следует избегать, пишет Главред.

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1. Подержанные вещи для переработки.

Многие покупают такие товары с намерением их обновить, но часто это так и остается планами. Если вы склонны откладывать переделку на потом, лучше откажитесь от таких покупок.

"Если вы не являетесь компетентным мастером, который умеет делать вещи своими руками и имеет опыт завершения проектов, я бы держалась подальше от всего, что требует ремонта, обивки, перекраски и повторной покраски. Части проекта имеют особый способ превращаться в беспорядок или, что еще хуже, в незавершенные задачи в вашем списке дел, которые истощают вас", - объяснила говорит основательница Kristin Keyes Interiors в Нэшвилле Кристин Киз.

2. Аксессуары для ванной комнаты.

Либби Расмуссен, владелица винтажного магазина Libby and My, советует не покупать полотенца, косметику или предметы для туалета на распродажах из-за их сомнительной гигиеничности.

"Они часто могут быть антисанитарными или их трудно тщательно очистить. Я делаю исключение для маленьких стеклянных баночек, коробочек для украшений, которые можно вытереть, или пустых винтажных флаконов из-под духов, которые добавляют шарма любой коллекции", - отметила жительница Вашингтона.

3. Мебель.

Перед покупкой мебели важно проверить ее состояние: исправны ли ящики, все ли ручки на месте. Это особенно актуально для крупных предметов, отмечает Келли Райли, основательница винтажного магазина June Taylor Shop.

"Никотин, плесень и даже прогорклый клей могут оставлять после себя запахи, которые трудно вывести, и мы оставляем этот кусок", - объяснила Келли.

4. Ненужные вещи.

Даже если товар выглядит привлекательно из-за низкой цены, подумайте, действительно ли он вам нужен. Соблазн может заставить купить то, что в итоге станет пылиться в шкафу.

"Часто вас больше привлекает выгодное предложение, а не сама вещь, и впоследствии она может просто лежать у вас дома, создавая ненужный беспорядок", - подчеркнула Серена Аппиа, блогер Thrift Diving.

Чего только ценного не найдешь на блошиных рынках и барахолках. Так, женщина купила в секонде за смешную цену настоящий дизайнерский трофей.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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