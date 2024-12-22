Ошибка, которую делают многие: если ее знать, микроволновка прослужит еще внукам

Остатки пищи могут поглощать энергию устройства, что снижает его эффективность и приводит к более быстрому износу.

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Что нужно знать об очистке фильтров и пленки микроволновки / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

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Как продлить срок службы микроволновки

Почему очистка фильтров важна для работы устройства

Чтобы микроволновая печь служила дольше, необходимо придерживаться нескольких важных правил использования. В издании Lifehacker поделились советами по уходу за техникой, которые помогут сохранить ее рабочее состояние, пишет Главред.

Прежде всего следует поддерживать чистоту внутри микроволновки.

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Как отмыть микроволновку изнутри?

Используйте крышку во время разогрева или приготовления пищи, чтобы избежать загрязнения.

Как убрать неприятный запах из микроволновки - инфографика / Главред

Если техника все же загрязнилась, мойте ее сразу. Остатки пищи могут поглощать энергию устройства, что снижает его эффективность и приводит к более быстрому износу.

Не стоит игнорировать незаметную грязь, которая накапливается в виде тонкой пленки. Даже при регулярном накрывании пищи эта пленка может образовываться. Со временем ее слой становится более плотным, что может повлиять на работу прибора.

Как легко очистить фильтр микроволновки?

Особое внимание следует уделять фильтрам для улавливания жира.

Если их не чистить, эффективность микроволновки снизится, а интенсивность работы возрастет, что может привести к поломке. Производители обычно оставляют инструкции по очистке фильтров, и их стоит придерживаться. Если инструкции нет, фильтры обычно располагаются внизу устройства.

Для очистки фильтров налейте горячую воду в раковину, добавьте немного моющего средства, погрузите фильтры в воду и оставьте на некоторое время. После этого легко удалите жир, промойте их и установите на место.

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Как работает микроволновая печь? Микроволновая печь (сверхвысокочастотная печь, МХП, СВЧ-печь) - бытовой электроприбор для быстрого приготовления или быстрого подогрева пищевых продуктов, а также для их размораживания. Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых электроприборов. В отличие от других устройств (как, например, духовки или печи), в микроволновой печи разогрев продуктов происходит не с поверхности, а в большей части объёма, поскольку радиоволны (на частоте 2,450 ГГц) глубоко проникают почти во все пищевые продукты, в результате чего время приготовления пищи существенно сокращается, пишет Википедия.

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