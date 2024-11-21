Как отмыть микроволновку от старого жира: об удивительном способе знают единицы

Главное:
- Как быстро омыть микроволновку
- Чем нельзя мыть микроволновку
Микроволновая печь помогает быстро приготовить различные блюда, а также разморозить продукты из холодильника. Однако в процессе эксплуатации, равно или поздно, СВЧ-печь загрязняется пятнами жира и остатков пищи.
Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием. Однако специалисты рекомендуют несколько способов, а также делятся эффективными средствами очистки СВЧ-печи, сообщает Главред.
Как быстро отмыть микроволновку
Порядок действий:
- В стакан налейте воды примерно до половины;
- Добавьте в воду две столовые ложки уксуса и размешайте;
- Стакан со смесью поставьте в микроволновку и включить ее на 6-10 минут;
- После выключения СВЧ-печи подождите 15 минут;
- Грязь и жир легко отойдут, и вы сможете собрать и удалить из микроволновки.
Как очистить застарелый жир в микроволновке
Уже давно с положительной стороны зарекомендовала себя лимонная кислота. Ведь она убивает застарелые пятна жира не хуже лимонов.
Необходимо развести в стакане волы всего одну – максимум две столовых ложки лимонной кислоты и тщательно перемешать. Затем стакан со смесью поставьте на максимальный нагрев в СВЧ-печи всего на 5 минут и после этого можно легко удалять жир и грязь.
Как отмыть сильно загрязненную микроволновку
Если вам необходимо быстро и эффективно отмыть микроволновую печь, используйте раствор с содой. Ведь щелочь давно зарекомендовала себя как эффективное средство против грязи.
Порядок действий:
- Приготовьте раствор обычной пищевой соды и воды в пропорции 2 к 1;
- Полученную кашицу с помощью губки нанесите на засохший слой жира и грязи и оставьте на 5–7 минут;
- Затем смесь следует вытереть тряпкой или влажной губкой и начисто протереть чистым бумажным полотенцем.
Чем нельзя мыть микроволновку
Специалисты выделили сразу несколько рекомендаций, которые помогут не угробить микроволновку во время ее очистки:
- Не следует заливать нагревательные элементы СВЧ-печи водой (есть опасность выхода из строя);
- При очистке микроволновки используйте минимум воды;
- Также не следует применять меламиновые или металлические губки (они могут существенно повредить панели СВЧ-печи).
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Как работает микроволновка?
Микроволновая печь (сверхвысокочастотная печь, МХП, СВЧ-печь) – бытовой электроприбор для быстрого приготовления или быстрого подогрева пищевых продуктов, а также для их размораживания. Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых электроприборов.
В отличие от других устройств (как, например, духовки или печи), в микроволновке разогрев продуктов происходит не с поверхности, а в большей части объема, поскольку радиоволны (на частоте 2,450 ГГц) глубоко проникают почти во все пищевые продукты, вследствие чего время приготовления пищи существенно сокращается, пишет Википедия.
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