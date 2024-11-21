Как отмыть микроволновку от старого жира: об удивительном способе знают единицы

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений - чем нельзя мыть микроволновку.

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Как отмыть многолетний жир / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Liliana Drew, УНИАН

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Как быстро омыть микроволновку

Чем нельзя мыть микроволновку

Микроволновая печь помогает быстро приготовить различные блюда, а также разморозить продукты из холодильника. Однако в процессе эксплуатации, равно или поздно, СВЧ-печь загрязняется пятнами жира и остатков пищи.

Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием. Однако специалисты рекомендуют несколько способов, а также делятся эффективными средствами очистки СВЧ-печи, сообщает Главред.

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Как быстро отмыть микроволновку

Порядок действий:

В стакан налейте воды примерно до половины;

Добавьте в воду две столовые ложки уксуса и размешайте;

Стакан со смесью поставьте в микроволновку и включить ее на 6-10 минут;

После выключения СВЧ-печи подождите 15 минут;

Грязь и жир легко отойдут, и вы сможете собрать и удалить из микроволновки.

/ Главред

Как очистить застарелый жир в микроволновке

Уже давно с положительной стороны зарекомендовала себя лимонная кислота. Ведь она убивает застарелые пятна жира не хуже лимонов.

Необходимо развести в стакане волы всего одну – максимум две столовых ложки лимонной кислоты и тщательно перемешать. Затем стакан со смесью поставьте на максимальный нагрев в СВЧ-печи всего на 5 минут и после этого можно легко удалять жир и грязь.

Как отмыть сильно загрязненную микроволновку

Если вам необходимо быстро и эффективно отмыть микроволновую печь, используйте раствор с содой. Ведь щелочь давно зарекомендовала себя как эффективное средство против грязи.

Порядок действий:

Приготовьте раствор обычной пищевой соды и воды в пропорции 2 к 1;

Полученную кашицу с помощью губки нанесите на засохший слой жира и грязи и оставьте на 5–7 минут;

Затем смесь следует вытереть тряпкой или влажной губкой и начисто протереть чистым бумажным полотенцем.

Чем нельзя мыть микроволновку

Специалисты выделили сразу несколько рекомендаций, которые помогут не угробить микроволновку во время ее очистки:

Не следует заливать нагревательные элементы СВЧ-печи водой (есть опасность выхода из строя);

При очистке микроволновки используйте минимум воды;

Также не следует применять меламиновые или металлические губки (они могут существенно повредить панели СВЧ-печи).

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Как работает микроволновка? Микроволновая печь (сверхвысокочастотная печь, МХП, СВЧ-печь) – бытовой электроприбор для быстрого приготовления или быстрого подогрева пищевых продуктов, а также для их размораживания. Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых электроприборов. В отличие от других устройств (как, например, духовки или печи), в микроволновке разогрев продуктов происходит не с поверхности, а в большей части объема, поскольку радиоволны (на частоте 2,450 ГГц) глубоко проникают почти во все пищевые продукты, вследствие чего время приготовления пищи существенно сокращается, пишет Википедия.

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