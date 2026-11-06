Одна функция в Windows 11 замедляет работу компьютера: что можно отключить

Прежде чем менять настройки, желательно выяснить, действительно ли ваши документы автоматически перенаправляются в OneDrive.

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Раскрыта важная функция компьютера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие неудобства создает автоматическая синхронизация

Как проверить, куда Windows сохраняет личные файлы

Как отключить ненужное резервное копирование

Многие пользователи Windows 11 даже не подозревают, что операционная система самостоятельно активирует некоторые механизмы, которые способны создавать дополнительную нагрузку на компьютер.

Одна из таких функций связана с облачным сервисом OneDrive. Она работает в фоновом режиме, расходует интернет-трафик, занимает доступное пространство и в определенных условиях может отрицательно сказываться на быстродействии устройства. При этом отключить ненужную синхронизацию можно самостоятельно, не прибегая к сложным настройкам, пишет Аntyweb.

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Речь идет об автоматическом резервном копировании пользовательских папок. Изначально эта возможность задумывалась как дополнительная защита важных данных от случайной потери. Однако для тех, кто предпочитает хранить документы непосредственно на жестком диске, подобная функция может оказаться скорее неудобством, чем преимуществом.

Проблема заключается в том, что после настройки Windows 11 система может автоматически перенаправлять содержимое трех основных каталогов - "Рабочий стол", "Документы" и "Изображения" - в облачное хранилище OneDrive. В результате файлы начинают синхронизироваться с серверами Microsoft без необходимости вручную переносить их в облако.

Пользователь может даже не заметить изменений, пока не столкнется с нехваткой свободного пространства и регулярными предупреждениями о необходимости расширить хранилище.

Какие неудобства создает автоматическая синхронизация

У подобного механизма есть несколько недостатков, которые особенно заметны при активном использовании компьютера.

Быстро заканчивается бесплатное пространство . Microsoft предоставляет пользователям базовые 5 ГБ в OneDrive. Если регулярно сохранять фотографии, документы и другие файлы, доступный объем может заполниться довольно быстро.

. Microsoft предоставляет пользователям базовые 5 ГБ в OneDrive. Если регулярно сохранять фотографии, документы и другие файлы, доступный объем может заполниться довольно быстро. Постоянные напоминания о нехватке места . Когда облачное хранилище достигает установленного лимита, Windows начинает показывать уведомления с предложением приобрести дополнительный объем.

. Когда облачное хранилище достигает установленного лимита, Windows начинает показывать уведомления с предложением приобрести дополнительный объем. Дополнительная нагрузка на систему . Постоянная передача и обработка файлов в фоновом режиме расходуют сетевые и системные ресурсы. Особенно заметно это может быть на компьютерах с ограниченной производительностью или медленным интернет-соединением.

. Постоянная передача и обработка файлов в фоновом режиме расходуют сетевые и системные ресурсы. Особенно заметно это может быть на компьютерах с ограниченной производительностью или медленным интернет-соединением. Вопросы конфиденциальности . При включенной синхронизации личные фотографии и документы передаются в облачное хранилище. Кроме того, для фотографий в OneDrive могут применяться функции автоматической группировки изображений и распознавания лиц.

Как проверить, куда Windows сохраняет личные файлы

Прежде чем менять настройки, желательно выяснить, действительно ли ваши документы автоматически перенаправляются в OneDrive.

Для этого достаточно открыть проводник, найти папку "Документы", нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Свойства". Затем необходимо перейти во вкладку "Расположение".

Если в указанном пути присутствует название OneDrive, значит, папка связана с облачным хранилищем и ее содержимое может синхронизироваться автоматически.

Как отключить ненужное резервное копирование

Если вы предпочитаете самостоятельно контролировать местоположение своих файлов, автоматическую синхронизацию можно отключить через настройки OneDrive.

Для этого выполните следующие действия:

Найдите значок облака OneDrive в правой части панели задач, рядом с часами.

Нажмите на него, откройте меню с помощью значка шестеренки и выберите "Настройки".

Перейдите в раздел "Синхронизация и резервное копирование".

Откройте пункт "Управление резервным копированием".

Отключите автоматическое резервирование для папок "Рабочий стол", "Документы" и "Изображения", если оно вам не требуется.

После изменения параметров OneDrive может предложить выбрать, где оставить существующие файлы. Внимательно прочитайте это сообщение и убедитесь, что документы действительно сохраняются локально, а не остаются исключительно в облаке.

Важное предупреждение: не удаляйте содержимое OneDrive наугад. При активной синхронизации удаление файла в одном месте может привести к его исчезновению и в другом. Если возле документа отображается значок облака, сначала откройте его контекстное меню и выберите "Всегда хранить на этом устройстве". Дождитесь загрузки файла и убедитесь, что его локальная копия доступна.

В результате вы сможете самостоятельно управлять хранением личных данных и избежать ненужной фоновой синхронизации. При этом важно понимать, что отключение OneDrive само по себе не гарантирует заметного ускорения компьютера: эффект зависит от объема передаваемых данных, характеристик устройства и интенсивности работы облачного сервиса.

Как защититься от хакеров в домашней сети - эксперты

Неизмененные заводские настройки домашнего роутера могут превратить его в слабое звено всей системы интернет-безопасности.

Получив доступ к такому устройству, киберпреступники могут следить за сетевым трафиком, перенаправлять пользователей на поддельные веб-страницы и проникать в устройства, подключенные к домашней сети, включая смарт-телевизоры, компьютеры и камеры видеонаблюдения.

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