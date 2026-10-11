Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутером

Вы узнаете:
- Какое устройство мешает роутеру работать на полную мощность
- Где в квартире должен стоять роутер
Иногда скорость домашнего Wi-Fi может резко падать без видимых причин. Многие считают, что виноваты в этом провайдеры, однако важную роль играет расположение роутера.
Главред решил разобраться, где в доме не стоит ставить роутер.
Что может снижать скорость Wi-Fi
Bluetooth-колонки и другие беспроводные гаджеты, стоящие вплотную к роутеру, способны ощутимо снижать скорость домашнего Wi-Fi и вызывать обрывы соединения. Прежде чем звонить провайдеру или переходить на более дорогой тариф, стоит просто расставить технику по разным углам комнаты, пишет Express.
Корень проблемы - в физике радиоволн. Bluetooth и часть Wi-Fi-соединений работают на близких радиочастотах, поэтому оба типа сигналов фактически соревнуются за одно и то же эфирное пространство и глушат друг друга.
"Многие Wi-Fi-роутеры передают данные одновременно по нескольким каналам. Если поблизости слишком много Wi-Fi-сигналов, занимающих большую часть спектра, вашим Bluetooth-устройствам может просто не хватить свободного диапазона для переключения частот", - говорят эксперты.
Именно это чаще всего и становится причиной сбоев в работе беспроводных аксессуаров. Решение элементарное: разнести технику и источник Wi-Fi как можно дальше друг от друга, чтобы каждое устройство работало на полную мощность.
Почему место для роутера важнее тарифа
Не меньшее значение имеет и то, в какой именно точке квартиры находится роутер. Устройство, спрятанное в шкафу, в углу коридора или за мебелью, физически не способно равномерно покрыть жилье.
Оптимальный вариант - центральная часть помещения на открытом месте: оттуда волны расходятся по комнатам без потерь. Зато толстые стены, металлические конструкции и массивные препятствия на пути существенно ослабляют соединение.
Как включить роутер без света - видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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