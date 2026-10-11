Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутером

Прежде чем переплачивать за более дорогой тариф, стоит проверить, что именно стоит рядом с роутером.

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Где поставить роутер дома / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое устройство мешает роутеру работать на полную мощность

Где в квартире должен стоять роутер

Иногда скорость домашнего Wi-Fi может резко падать без видимых причин. Многие считают, что виноваты в этом провайдеры, однако важную роль играет расположение роутера.

Главред решил разобраться, где в доме не стоит ставить роутер.

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Что может снижать скорость Wi-Fi

Bluetooth-колонки и другие беспроводные гаджеты, стоящие вплотную к роутеру, способны ощутимо снижать скорость домашнего Wi-Fi и вызывать обрывы соединения. Прежде чем звонить провайдеру или переходить на более дорогой тариф, стоит просто расставить технику по разным углам комнаты, пишет Express.

Корень проблемы - в физике радиоволн. Bluetooth и часть Wi-Fi-соединений работают на близких радиочастотах, поэтому оба типа сигналов фактически соревнуются за одно и то же эфирное пространство и глушат друг друга.

"Многие Wi-Fi-роутеры передают данные одновременно по нескольким каналам. Если поблизости слишком много Wi-Fi-сигналов, занимающих большую часть спектра, вашим Bluetooth-устройствам может просто не хватить свободного диапазона для переключения частот", - говорят эксперты.

Именно это чаще всего и становится причиной сбоев в работе беспроводных аксессуаров. Решение элементарное: разнести технику и источник Wi-Fi как можно дальше друг от друга, чтобы каждое устройство работало на полную мощность.

Когда нужно менять роутер / Инфографика: Главред

Почему место для роутера важнее тарифа

Не меньшее значение имеет и то, в какой именно точке квартиры находится роутер. Устройство, спрятанное в шкафу, в углу коридора или за мебелью, физически не способно равномерно покрыть жилье.

Оптимальный вариант - центральная часть помещения на открытом месте: оттуда волны расходятся по комнатам без потерь. Зато толстые стены, металлические конструкции и массивные препятствия на пути существенно ослабляют соединение.

Как включить роутер без света - видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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