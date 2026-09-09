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Surprise and Shine: когда будет презентация Apple в 2026 году и что покажут

Анна Ярославская
9 сентября 2026, 10:23
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Компания Apple разделила линейку надвое, поэтому базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 переехали на весну 2027 года.
Презентация Apple
Презентация Apple "Surprise and Shine" состоится вечером 9 сентября / Коллаж: Главред, фото: apple.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда будет презентация Apple в 2026 году
  • Сколько будет стоить складной iPhone Ultra
  • Когда новинки появятся в Украине

В среду, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени Apple проведет презентацию "Surprise and Shine", на которой компания впервые должна показать складной iPhone - устройство, которое компания готовила почти десять лет. Базовый iPhone 18 в этом году не покажут.

Трансляцию можно посмотреть на английском на сайте Apple в разделе Apple Events, на YouTube-канале компании (здесь трансляция обычно доступна с таймером обратного отсчёта за несколько часов до начала) и в приложении Apple TV.

видео дня

Регистрация не нужна, а завершится эфир ориентировочно в 21:30–22:00 по Киеву.

Украинской озвучки не будет - Apple не делала её ни в один год. Обойти это можно двумя способами: включить на YouTube субтитры с автоматическим переводом или дождаться записи с субтитрами, которую компания выкладывает через несколько часов после эфира.

Формат события Apple не меняет уже несколько лет: это не живое выступление на сцене, а заранее смонтированный видеоролик, который стартует секунда в секунду, пишет Yellow.ua.

Название события - "Surprise and Shine".

"Apple годами играет в загадки со слоганами, и в этот раз намёк читают однозначно: "surprise" - про складной iPhone, который компания готовила почти десять лет, "shine" - про новую полированность корпусов и цвета Pro-линейки", - говорится в сообщении.

Это будет первая крупная презентация под руководством Джона Тернуса, который официально стал гендиректором Apple 1 сентября 2026 года. До назначения он был старшим вице-президентом по аппаратной инженерии - то есть отвечал за "железо" всех устройств компании, включая складной iPhone, который покажет уже в новой роли. Тим Кук из Apple не ушёл: он перешёл на должность исполнительного председателя совета директоров.

Что выйдет в сентябре Apple 2026

Ожидается, что в ходе мероприятия Apple представит сразу несколько новинок.

Основной блок - смартфоны: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone.

Также будут презентованы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также две версии AirPods 5 - обычную и с активным шумоподавлением.

Отдельно Apple должна назвать дату релиза iOS 27 с обновлённым Siri.

Самый дорогой iPhone в истории Apple

Одной из главных интриг презентации остается первый складной смартфон Apple. Пока неизвестно, как именно он будет называться – в сети фигурируют варианты iPhone Fold, iPhone Ultra и iPhone Flip.

Судя по утечкам и данным из цепочек поставок, смартфон может получить формат книги и по конструкции напоминать Samsung Galaxy Z Fold. Устройство, вероятно, будет дорогостоящим. По предварительным оценкам, его цена может составить от 2000 до 2500 долларов.

При этом складные смартфоны до сих пор остаются нишевыми устройствами, а такая высокая цена может стать главным препятствием для массового покупателя.

Чего не будет: базовый iPhone 18 "переехал" на весну

Главное изменение года - разделение поколения на две волны. Осенью Apple показывает только Pro, Pro Max и складной аппарат, тогда как обычный iPhone 18, бюджетный iPhone 18e и iPhone Air 2 переносятся на весну 2027 года.

Новых Mac на сцене также не ждут - компьютеры Apple почти всегда анонсирует отдельным пресс-релизом или на октябрьском событии. Впрочем, Mac mini с процессором нового поколения Bloomberg описывает как устройство, готовое к запуску ещё до iPhone: спрос на него резко вырос из-за локального запуска AI-приложений, а дефицит чипов памяти осложнил поставки. Тим Кук ранее признавал, что решение проблемы с очередями на доставку займёт определённое время.

Цены в Украине и дата релиза iOS 27

В прошлом году график выглядел так: презентация 9 сентября, предзаказы в Украине с 19 сентября, официальные продажи с 26-го. В этом году мировые предзаказы ожидают в субботу, 12 сентября (сдвиг с пятницы из-за годовщины 11 сентября), старт продаж в США - 18 сентября, официальные продажи в Украине - ориентировочно в конце месяца.

По прогнозу Yellow.ua, iPhone 18 Pro на 256 ГБ стартует в Украине примерно от 68 000–75 000 грн, а Pro Max того же объёма - от 75 000–82 000 грн. Для сравнения: в прошлом году iPhone 17 Pro на 256 ГБ стоил около 64 тысяч гривен.

Ещё одну дату Apple должна назвать именно сегодня - публичный релиз iOS 27, который ожидают примерно 14 сентября. Вместе с системой пользователи получат переработанный Siri, показанный на WWDC: ассистент понимает контекст на экране, ищет по переписке, почте и фото и выполняет действия внутри приложений, а сложные запросы обрабатывает в облаке на моделях Google Gemini.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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