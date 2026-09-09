Анапа и Новороссийск под ударом дронов: поражены ракетоносители, Су-33 и Ми-8 РФ

Как сообщил "Мадяр":
- Силы обороны атаковали Новороссийск
- В результате удара РФ потеряла военные плавсредства
- В Анапе были поражены истребитель и вертолёт РФ
Силы обороны Украины при участии Сил беспилотных систем в ночь на 9 сентября атаковали военно-морскую базу Новороссийск в Краснодарском крае страны-агрессора России.
Об этом в Telegram сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). По его данным, в результате комплексного удара враг потерял ряд военных плавательных средств, в том числе и ракетоносцы.
Но Новороссийск - не единственный город Краснодарского края, где ночью было шумно. Дроны СБС также поразили ряд целей в Анапе.
"Птицы СБС уничтожили ночью палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика", - говорится в сообщении.
Украина может "закрыть небо" над Россией
Главред писал, что из-за регулярных атак Украины вглубь территории РФ во многих российских аэропортах возникают задержки. А недавно Украина официально предупредила международные авиакомпании о стремительном росте опасности полетов над территорией России.
По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, то, что Украина может "закрыть небо" над Россией, в фактическом смысле означает не обязательно введение юридического запрета на полеты, а создать такие условия, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно функционировать.
Для этого необходимо регулярное появление неконтролируемых воздушных целей в районах ключевых российских аэропортов, прежде всего московского авиационного узла. Поскольку российская система ПВО обладает значительными возможностями, разовых ударов или единичных дронов недостаточно.
Удары по Новороссийску - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.
Ранее, в июле, Военно-морские силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд" вблизи Новороссийска. Украинские военные моряки потопили это судно с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000.
Накануне, в ночь на 8 июня, дроны атаковали российский город Новороссийск в Краснодарском крае. Под удар попал, в частности, нефтяной терминал "Шесхарис".
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О персоне: "Мадяр"
Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.
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