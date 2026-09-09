Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

Кремлевский диктатор, скорее всего, пытался убедить лидера США в необходимости оказывать давление на Украину.

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Скорее всего, глава Кремля не рассказал Трампу правду во время телефонного разговора / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Путин мог доложить Трампу ложную информацию о ситуации на фронте

Кремлевский диктатор хочет убедить США, что Украина должна капитулировать

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, вероятно, использовал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 8 сентября в своих военных целях.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW). Там предполагают, что диктатор пытался навязать лидеру США искаженные данные о ситуации на поле боя.

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"Понимание войны Путиным на самом деле сильно искажено систематической ложью российских военных, которая побуждает Путина настаивать на своих максималистских требованиях. Путин регулярно делает абсурдные и преувеличенные заявления о российских успехах на поле боя, чтобы создать нарратив о непрерывном и неизбежном российском военном успехе", - отметили аналитики.

Поэтому в ISW считают, что Путин, вероятно, использовал разговор с Трампом, чтобы представить свою искаженную картину линии фронта и убедить американского президента, что США должны заставить Украину капитулировать перед требованиями России, якобы до того, как ситуация на поле боя в Украине ухудшится.

"Переговорная позиция Путина не изменилась с тех пор, как США предложили 28-пунктный мирный план, очень выгодный для России, в ноябре 2025 года, несмотря на то, что ход войны заметно изменился в пользу Украины", - подытожили аналитики.

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры

Главред писал, что, по словам журналиста и публициста Виталия Портникова, возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи - и не более того.

А вот к настоящему завершению войны и переходу России на более конструктивные и реалистичные позиции визит американских посредников может не иметь никакого отношения.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным Кремля, во время разговора Путина и Трампа российский диктатор представил собственную оценку ситуации на фронте. В то же время Путин положительно оценил участие Вашингтона в поиске политического пути завершения войны.

Ранее сообщалось, что Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы.

Накануне стало известно, что одним из возможных следующих этапов переговорного процесса может стать возобновление прямого формата с участием Украины, США и России. Американская сторона хочет вернуться именно к такому механизму.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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