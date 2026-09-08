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Ползает по деревьям и сворачивается в шарик: в лесах найден необычный обитатель

Виталий Кирсанов
8 сентября 2026, 23:33
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Небольшие розовые шарики на старых пнях и гниющей древесине легко принять за необычный гриб или даже какое-то лесное украшение.
В украинских лесах обнаружили необычное существо
В украинских лесах обнаружили необычное существо / коллаж: Главред, фото: Википедия, https://www.facebook.com/Lisovytsia

Кратко:

  • В украинских лесах обнаружили необычное существо
  • Организм выбирает влажные и темные места в лесу

В украинских лесах можно встретить удивительный организм, который на разных этапах жизни выглядит совершенно по-разному. Речь идет о ликогале древесной - слизевике, известном под необычными названиями "волчье молоко" и "волчье вымя". Об этом пишет "Лесовица".

Небольшие розовые шарики на старых пнях и гниющей древесине легко принять за необычный гриб или даже какое-то лесное украшение. Однако на самом деле перед нами представитель слизевиков, способный самостоятельно перемещаться по поверхности древесины.

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"Когда микромир окончательно решает сломать привычную логику, он оставляет на старых трухлявых пнях идеально круглые шарики. Кажется, будто лесная нимфа потеряла здесь коралловую бусину или кусочек экзотического десерта", - говорится в сообщении.

При этом называть ликогалу грибом неправильно. На ранней стадии жизненного цикла она представляет собой живую плазматическую массу, которая способна медленно передвигаться по древесине в поисках пищи - прежде всего микроорганизмов.

Организм выбирает влажные и темные места в лесу, постепенно перемещаясь по поверхности пней и другой отмершей древесины. Однако с наступлением периода размножения происходит удивительная метаморфоза: слизевик прекращает движение, затвердевает и превращается в характерное округлое плодовое тело.

Именно тогда ликогала приобретает вид небольшого розоватого или красноватого шарика. Со временем его окраска меняется и может становиться коричневой, желтоватой или сероватой.

Так что необычные "шарики", которые можно заметить на старых пнях, - еще один пример того, насколько причудливой может быть природа. Пока одни отправляются в лес за крупными боровиками, совсем рядом могут происходить куда более необычные процессы, которые легко принять за что-то фантастическое.

"Природа создала настоящих лесных пришельцев, которые тихо ползают под ногами, пока мы ищем крупные боровики в мху, и оставляют после себя такие микроскопические чудеса", - отмечают специалисты.

Новости животного мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, запрет на охоту из-за войны изменил поведение дикой фауны в Украине: животные начали активнее размножаться и выходить из лесов ближе к человеческим поселениям. Именно это, по данным проекта Затерянный мир, стало одним из факторов необычных встреч с дикими хищниками.

На окраинах городов и сел всё чаще замечают лис, диких кабанов и косуль. Особое внимание привлекли шакалы, которые раньше преимущественно обитали в южных регионах Украины.

В Житомирской области у трассы не покидает своего места собака, которую, вероятно, оставили посреди поля. Животное лежит у дороги и, по словам очевидцев, не покидает место, где её нашли.

Жители сразу нескольких американских штатов начали массово сообщать о необычных кроликах с пугающими наростами на голове, напоминающими черные щупальца или рога.

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Об организме: ликогала древесная

Ликогала древесная (Lycogala epidendrum), которую также называют волчьим молоком или волчьим выменем, - необычный представитель слизевиков из семейства тубиферовых. Несмотря на внешнее сходство с грибами, этот организм относится к другой группе.

Плодовые тела ликогалы, или эталии, имеют округлую форму. Их поверхность может быть гладкой либо покрытой небольшими бородавками. Размер одного образования обычно составляет от 0,5 до 1,5 см, при этом они нередко растут группами - от нескольких экземпляров до нескольких десятков. На ранней стадии развития покрыты общей оболочкой - перидием.

Молодые плодовые тела отличаются яркой окраской: они могут быть розовыми или красноватыми. По мере созревания цвет постепенно меняется - ликогала становится коричневатой, желтоватой или сероватой.

Когда организм созревает, плодовое тело раскрывается. В его верхней части появляется небольшая щель, через которую наружу выходят споры. Споровая масса имеет розоватый оттенок, а отдельные споры могут быть розовыми или сероватыми. Они имеют шаровидную форму и покрыты сетчатым рисунком либо щетинками. Диаметр спор составляет всего 4-7 мкм.

Ликогалу древесную чаще всего можно встретить на гнилой древесине, старых бревнах и пнях. Она распространена в разных климатических зонах - от умеренных и субальпийских регионов до тропиков. Организм является сапротрофом: он участвует в разложении древесины и старых трутовиков.

В Украине плодовые тела ликогалы можно обнаружить преимущественно с мая по ноябрь.

Интерес представляет и химический состав этого слизевика. Ликогала древесная содержит гликозиды ликогалинозид A и B, которые способны подавлять рост некоторых грамположительных бактерий.

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