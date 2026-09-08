США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

Ключевые тезисы:
- США и Украина обновляют подходы к завершению войны
- Киев готов вернуться к трехстороннему формату
- Зеленский и Трамп могут встретиться уже в этом месяце
Соединенные Штаты вместе с Украиной ищут новые подходы к завершению войны, поскольку ситуация на фронте и в воздухе существенно изменилась со времени обсуждения предыдущих мирных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Укринформ .
В Киеве уже ознакомились с новыми предложениями американской стороны, однако их содержание пока не раскрывают. В МИД подчеркивают, что переговорный процесс требует закрытого пространства для обсуждения возможных решений.
"Что касается новых идей, да, действительно, мы, конечно, в курсе новых идей, определенных подходов, определенных новых элементов. Я по совершенно очевидным причинам не раскрою их вам публично, потому что у дипломатии должно быть какое-то пространство для работы", - заявил Тихий.
По его словам, у Украины и США есть собственные новые наработки по мирному урегулированию. В то же время Киев считает, что определить жизнеспособность конкретных предложений можно будет только после возвращения к более прямому переговорному механизму с участием всех сторон.
"Давайте перейдем к трехстороннему формату. И я думаю, что там станет ясно, какие идеи выживут, какие идеи могут быть доработаны и действительно приблизят нас к завершению войны", - сказал представитель МИД.
Тихий также напомнил, что ранее обсуждались различные версии американского плана, в частности документ из 28 пунктов, который впоследствии был сокращён.
"С тех пор ситуация изменилась на поле боя и в небе над Россией и Украиной, поэтому нам нужно обновить подход. Могу осторожно сказать, что понимание этих обновленных подходов есть у американской стороны, а не только у украинской", - отметил дипломат.
Он также добавил, что Киев готов возобновить трехсторонний формат работы с участием Украины, США и России. В МИД считают, что наиболее результативным вариантом может стать встреча на уровне лидеров, однако ее проведение будет зависеть и от позиции Москвы.
"Будем следить за развитием событий, насколько с российской стороны будет готовность вообще в какой-то форме участвовать", - добавил Тихий.
В то же время контакты между Киевом и Вашингтоном продолжаются. По словам спикера МИД, стороны активизировали дипломатическую работу, а представители администрации президента США пытаются найти возможные точки соприкосновения.
"Однозначно, будут контакты президента Зеленского с президентом Трампом. Есть предварительная договоренность и о личных встречах в этом месяце", - сообщил Тихий.
Чего ждать Украине на фоне активизации мирных переговоров - комментарий главы ЦПД при СНБОУ
Россия не сможет прорвать фронт, уничтожить украинскую энергетику или реализовать другие сценарии, которые могут привести к апокалиптическим последствиям для Украины. В то же время ближайший период будет сложным, поскольку Кремль не готов прекратить войну. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в сообщении в Telegram.
Коваленко призвал не преувеличивать возможности России и не поддаваться паническим прогнозам. По его словам, Москва стремится достичь ряда стратегических результатов, однако реализовать их не сможет.
Отдельно руководитель ЦПД остановился на новых воздушных угрозах. Он считает, что нынешняя ситуация с реактивными дронами не останется неизменной, поскольку Украина будет наращивать средства защиты.
В то же время Коваленко предупредил, что Украине следует готовиться к сложному периоду из-за позиции Владимира Путина. По его мнению, готовность к неблагоприятным событиям не должна перерастать в общественную панику, а Россия впоследствии столкнется с последствиями войны и на собственной территории.
"Будет тяжело, поскольку Путин не готов завершать войну. Нужно всегда готовиться к худшим сценариям, однако точно не стоит сипать пепел на голову. У нас будут определенные меры, которые заставят россиян испытать неприятности и боль на их территории", - подчеркнул Коваленко.
Говоря о возможном пути к прекращению боевых действий, глава ЦПД связал перспективу завершения войны с усилением давления на ресурсы государства-агрессора.
"Лучше бы война закончилась, конечно. Но завершить её можно только путём ударов по России, по её экономике. Другого пути нет", - заявил Коваленко.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о надежде добиться прогресса в переговорах. Кушнер подчеркнул важность возобновления трехстороннего формата как одного из возможных шагов.
По сообщениям СМИ, Трамп намеревался провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским после подведения итогов визитов посланников.
Диктатор и военный преступник Путин через посланников Трампа передал сигнал об отсутствии уступок в мирных договоренностях. По сообщениям СМИ, посланники зафиксировали отсутствие уступок со стороны Кремля.
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О персоне: Георгий Тихий
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), сообщает Википедия.
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