Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

Трамп и Путин в течение часа обсуждали Украину и прекращение войны.

https://glavred.info/world/tramp-provel-novye-peregovory-s-putinym-po-ukraine-o-chem-oni-dogovorilis-10795034.html Ссылка скопирована

Что известно о переговорах Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявления:

Кремль заявил о заинтересованности Трампа в прорыве по Украине

Путин назвал условия, при которых США могут ускорить завершение боевых действий

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, посреднические усилия США и дальнейшие шаги в гуманитарных вопросах. В Кремле заявили, что переговоры длились час, однако о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщили. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистам.

По словам представителя Кремля, отдельной темой стали недавние контакты американских представителей с Москвой и Киевом. Путин и Трамп обменялись оценками по поводу поездок спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

видео дня

"Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и достаточно откровенным", - сказал Ушаков.

В Кремле также утверждают, что российский диктатор представил Трампу свою оценку ситуации на фронте. В то же время Путин положительно оценил участие Вашингтона в поиске политического пути завершения войны.

По словам Ушакова, Трамп, со своей стороны, подтвердил личную заинтересованность в достижении результата по украинскому вопросу именно в период своего президентства.

"Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании в период его президентства", - рассказал помощник военного преступника.

Отдельно президенты затронули перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном после возможного завершения войны. В Кремле сообщили, что Трамп связывает прекращение боевых действий с возможностью полного возобновления двусторонних контактов между США и Россией.

"Прекращение украинского конфликта (так в Кремле назвали полномасштабное вторжение РФ в Украину, - ред.) сразу открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между РФ и США", - передал слова Трампа Ушаков.

В ходе беседы Путин также затронул тему безопасности в Европе и опроверг наличие у России планов агрессии против европейских государств. Кроме того, он повторил кремлевскую позицию относительно причин усиления военной поддержки Украины со стороны ЕС.

"У РФ даже на уме нет никаких агрессивных планов в отношении Европы", - сообщил Ушаков.

Стороны также договорились не прекращать контакты по гуманитарным вопросам. Речь идет, в частности, об обмене задержанными и осужденными.

"Путин и Трамп договорились продолжить работу над решением гуманитарных вопросов, в частности обмена задержанными и осужденными", - отметил помощник Путина.

По версии Кремля, в конце беседы Путин также изложил Трампу своё видение возможных действий Вашингтона для ускорения завершения войны в Украине. Деталей этих предложений Ушаков не привёл.

"Путин указал Трампу, что американцы могли бы реально сделать для скорейшего завершения военных действий в Украине", - подытожил Ушаков.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Как визит Виткоффа и Кушнера в Киев может повлиять на Трампа - комментарий политолога

Визит американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев мог повлиять на позицию Дональда Трампа в отношении войны России против Украины и переговоров с Москвой. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в комментарии 24 Каналу.

По мнению политолога, поездка американских представителей свидетельствовала об изменении подхода Вашингтона к переговорному процессу. США начали получать представление о ситуации непосредственно после контактов как с Киевом, так и с Москвой, что позволяет сравнивать позиции сторон.

Особенно показательной, по оценке Олещука, стала реакция Трампа после возвращения Виткоффа и Кушнера в Вашингтон. Политолог обратил внимание, что на этот раз президент США не озвучил заявлений, которые ранее совпадали с риторикой Кремля.

"Виткофф и Кушнер приехали в Вашингтон, и мы не услышали заявлений Трампа о том, что вот они принесли прекрасный мир, Путин хочет мира, у России есть интересные предложения, Украина не хочет мира и так далее. То есть на этот раз не было воспроизведения чисто российской повестки дня", - подчеркнул Олещук.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский обозначил пределы компромиссов и анонсировал встречу с Дональдом Трампом по вопросу мирных инициатив. Президент сообщил, что встреча в 20-х числах сентября должна затронуть поставки ракет и "зимний пакет" ПВО. По его словам, во время последней атаки украинская ПВО уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей и более 30 крылатых ракет.

Владимир Зеленский сообщил о ходе визита американских посланников и решении относительно следующего приезда представителей США. Он отметил, что делегация прибыла на поезде после ударов по аэродромам в Борисполе и Жулянах, хотя технически взлетно-посадочные полосы оставались пригодными. По словам президента, рассматривались альтернативные маршруты, в частности через Беларусь и Польшу, а в следующий раз может быть использован президентский самолет.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил о якобы готовности Москвы к прекращению войны. Пресс-секретарь Кремля добавил, что мир зависит от Киева и что Москва рассчитывает на возобновление трехстороннего формата с участием США.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред