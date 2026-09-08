"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

Кратко:
- Песков заявил о якобы готовности России к миру
- Кремль заявляет, что мир зависит только от решения Киева
- Москва ожидает переговоров с Украиной и США
Кремль публично заявил о готовности завершить войну против Украины, но сразу же переложил ответственность за такое решение на украинскую сторону. Заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в беседе с журналистами, сообщает РБК-Украина.
Свой тезис представитель РФ подкрепил ссылкой на якобы результаты боевых действий, которые, по его версии, складываются в пользу армии агрессора.
"О динамике на фронте известно всем экспертам - мы продвигаемся вперед. Но в любую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такова реальность", - фантазировал спикер Кремля.
Ставка Москвы - трехсторонний формат с США
Отдельно Песков коснулся дипломатического трека. По его словам, Москва рассчитывает на возобновление консультаций с участием американской стороны, а сами переговорщики из США вкладывают в этот процесс значительные ресурсы - время и силы во время поездок в российскую и украинскую столицы.
"Мы надеемся, что в этом плане наметятся определенные сдвиги. Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате - с участием России, Украины и США", - заявил пресс-секретарь диктатора.
Слова без подтверждений
Никаких доказательств в поддержку тезиса о "продвижении вперёд" представитель Кремля не привёл. Именно поэтому издание, цитирующее его выступление, подаёт эту часть заявления как вымысел, а не как констатацию фактов.
Формально Москва выстраивает риторику так, что любая пауза в боевых действиях выглядит решением, которое принимается не в Кремле. Эта схема неизменна: готовность к миру декларируется постоянно, а условия для него должны создать другие.
Когда может закончиться война - военный назвал возможные сроки
Реальные условия для прекращения огня в войне России против Украины могут возникнуть в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко в Facebook.
По оценке военного, новая волна дипломатических контактов между США, Украиной и Россией не должна создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что вопрос о прекращении боевых действий обсуждается фактически с самого начала полномасштабной войны.
"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.
Ключевой проблемой для скорейшего прекращения войны Федоренко считает нынешние возможности Кремля продолжать агрессию. Москва также может рассчитывать на осложнение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период, что снижает её заинтересованность в перерыве.
В то же время, по оценке военного, затяжная война все сильнее истощает Россию и усугубляет проблемы в различных сферах. Именно накопление этих факторов может изменить ситуацию в ближайшее время.
"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.
Переговоры со спецпредставителями Трампа - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор провел более трех часов переговоров со спецпредставителями США по урегулированию войны. Представители Кремля отметили, что обсуждались не только вопросы войны, но и экономические проекты.
Президент Зеленский заявил о наличии нового плана США, который предусматривает снижение эскалации зимой и возобновление переговорного процесса. Президент подчеркнул, что американская инициатива дает возможность использовать сентябрь и октябрь для восстановления контактов.
Народный депутат Анна Скороход сообщила, что посланцы Трампа привезли в Киев новые предложения, которые, по ее словам, менее выгодны для Украины. Она утверждала, что предложенные условия содержат дополнительные требования.
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Об персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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