У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

Подробности ситуации на фронте обсуждались с американской делигацией, рассказал Павел Палиса.

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Павел Палиса прокомментировал вероятное развитие ситуации на поле боя / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ОК Запад

Главное из заявлений Палисы:

Кремль установил крайний срок для полной оккупации Донецкой области до конца 2026 года

Военные РФ просят сдвинуть этот срок до 31 марта 2027 года

Политическое руководство страны-агрессора РФ установило очередной крайний срок для полной оккупации Донецкой области до конца 2026 года.

В то же время российские военные просят сдвинуть этот срок до 31 марта 2027 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в своем Telegram.

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По его словам, планы противника и причины, по которым они остаются на бумаге, обсуждались во время встречи с главой Офиса президента, Главнокомандующим ВСУ, начальником ГУР Минобороны и командующим Воздушными силами со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Отдельной темой переговоров, как сообщил заместитель главы ОП, стали воздушные атаки врага и применение реактивных дронов.

"Новый вызов – реактивные дроны. И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва: ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они ничего не разработали – взяли готовое у тех, кто им это передал. И мы прекрасно знаем, кто именно. Перехватчики в действии. Решения будут, и мы защитим наши города", – подчеркнул Палиса.

При этом он также добавил, что объем военной помощи партнеров напрямую конвертируется в спасенные жизни украинских военных и гражданских.

/ Инфографика: Главред

Эксперт назвал условие, при котором Путин не пойдет на мир

Дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия пока не готова даже к компромиссному миру. По его мнению, Владимир Путин может воспринимать прекращение войны как угрозу для сохранения власти.

Огрызко отмечает, что после остановки боевых действий перед Кремлем возникнут вопросы о причинах войны, ее последствиях и результатах. Поэтому российское руководство, считает дипломат, может избегать даже временного перемирия, опасаясь внутриполитических последствий.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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