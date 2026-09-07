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Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

Константин Пономарев
7 сентября 2026, 15:50
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Руби МакНэлли отметила столетие прыжком с парашютом и раскрыла секреты своей активности. Среди них - движение, умеренность и любовь к своему делу.
100-летняя женщина назвала свои правила долголетия
100-летняя женщина назвала свои правила долголетия / Коллаж Главред, фото: NBC News

Вы узнаете:

  • Почему 100-летняя женщина не боится прыгать с парашютом
  • Какие продукты долгожительница ест почти каждый день
  • Что помогает ей жить одной, водить машину и сохранять оптимизм

Руби МакНэлли из Калифорнии (США) исполнилось 100 лет, однако возраст не мешает ей сохранять самостоятельность и интерес к жизни. Женщина живет одна, водит автомобиль, готовит себе еду и даже прыгает с парашютом. Она рассказала, какие привычки и жизненные принципы помогают ей оставаться активной.

Свой столетний юбилей МакНэлли отметила третьим в жизни прыжком с парашютом. В небо вместе с ней поднялись четверо внуков. Как рассказала долгожительница изданию Today, перед прыжком она совсем не волновалась.

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"Никакого волнения. Это было так захватывающе. Мне это очень нравится", - призналась американка.

По ее словам, во время полета она наслаждалась видом Земли и не испытывала трудностей при приземлении.

Прыжки с парашютом стали семейной традицией

Впервые МакНэлли решилась прыгнуть с парашютом в 80 лет после предложения одного из внуков. Необычное приключение настолько ей понравилось, что она повторила его в дни своего 90-летия и столетия.

"Для них это как вопрос: сколько людей могут совершить прыжок с парашютом со своей 100-летней бабушкой?" - рассказала дочь долгожительницы, 74-летняя Шэрон МакНэлли.

Прыжки с парашютом стали семейной традицией
Прыжки с парашютом стали семейной традицией / Фото: NBC News

Руби родилась 19 августа 1926 года в американском штате Иллинойс. Еще в раннем детстве она вместе с семьей переехала в Вермонт, где и выросла.

МакНэлли работала медсестрой, дважды была замужем и дважды овдовела. У нее семеро детей в возрасте от 62 до 77 лет. Долголетие встречается и среди других членов ее семьи: одна из сестер прожила 101 год, еще двое братьев и сестер преодолели 90-летний рубеж.

Сейчас женщина самостоятельно живет в своем доме, ездит за покупками и посещает врачей на собственном автомобиле.

Выбор сбалансированного питания

Одним из возможных факторов своего долголетия женщина считает детство, проведенное в сельской местности. Ее родители выращивали овощи, а семья собирала лесные ягоды. На столе регулярно появлялись свежие кукуруза, салат и помидоры.

"Это был просто более здоровый образ жизни. Да, у нас были сладости, но все продукты были натуральными. Мой совет - выбирать как можно больше натуральных продуктов", - рассказала долгожительница.

У женщины семеро детей в возрасте от 62 до 77 лет
У женщины семеро детей в возрасте от 62 до 77 лет / Фото: NBC News

Сегодня МакНэлли старается покупать преимущественно органические овощи, фрукты и мясо. Утро американка начинается с двух чашек кофе. При этом алкоголь она не употребляет.

Соблюдение умеренности

В детстве Руби не отказывала себе в десертах и других угощениях. Однако с возрастом ее отношение к сладкому изменилось.

"Когда я росла, то, честно говоря, ела все, что попадалось под руку, и за всю жизнь ни разу не набрала лишнего веса. Я ела любые десерты и в детстве практически не останавливалась", - вспомнила женщина.

В детстве Руби не отказывала себе в десертах и других угощениях
В детстве Руби не отказывала себе в десертах и других угощениях / Фото: NBC News

Теперь после полноценного приема пищи ей обычно уже не хочется десерта. Одним из важных правил она считает умеренность и умение прислушиваться к потребностям организма.

Постоянное движение

В детстве МакНэлли много времени проводила на свежем воздухе. Она лазала по деревьям, плавала, ходила в горы, а в старшей школе была капитаном женской баскетбольной команды.

После появления семерых детей времени на регулярные тренировки почти не осталось. Тем не менее женщина старалась много ходить пешком и продолжала поддерживать активность с возрастом.

Занятие любимым делом

МакНэлли с детства мечтала стать медсестрой. После школы она поступила в медицинское училище и уже в 21 год начала работать по специальности.

На некоторое время женщине пришлось оставить профессию, чтобы воспитывать детей. Когда они подросли, она вернулась к работе и устроилась медсестрой в родильное отделение. На пенсию Руби вышла в 60 лет.

Ранее Главред писал о том, что в 60 лет женщину принимают за сестру дочери. Бабушка с татуировками раскрыла свой секрет молодости. Женщина рассказала, какие бесплатные привычки и яркий стиль помогают ей выглядеть моложе.

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Об источнике: Today.com

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