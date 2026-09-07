"Дальше" у меня нету: пропагандистка Симоньян заговорила о своей смерти

Путинистка Симоньян загорелая и свежая заговорила о своей смерти.

https://glavred.info/starnews/dalshe-u-menya-netu-propagandistka-simonyan-zagovorila-o-svoey-smerti-10794623.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян пожаловалась на здоровье / коллаж: Главред, фото: Стархит, скрин из видео

Кратко:

Чем сейчас болеет Симоньян

Что она сказала

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, снова высказалась по поводу своей болезни.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян появилась на презентации собственной автобиографической книги, где решила раскрыть подробности своего состояния.

видео дня

Между тем, даже сами пропагандисты отметили свежий загар путинистки и отросшие волосы.

Симоньян сделала заявление о здоровье / Фото ЭП

"Я не уверена, что у меня есть это "дальше". Вы же знаете, что у меня рак. У меня послезавтра ПЭТ/КТ, вот мне и скажут, есть ли у меня "дальше". Если есть, я о нем подумаю. А если нет, зачем о нем думать - чтобы потом расстраиваться? Лучше в моей ситуации пока ни о каком "дальше" не думать. Все в руках Господа, как он распорядится. Я буду благодарна за любой вердикт", - призналась телеведущая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Дмитрий Комаров впервые после развода с Александрой Кучеренко ответил на вопрос о личной жизни. Известный путешественник и телеведущий уже год как холостяк и ведет уединенный образ жизни.

Также Григорий Решетник раскрыл подробности кризиса, едва не разрушившего его брак около 10 лет назад. Тяжелое испытание выпало на начало семейной жизни, когда они с женой воспитывали первенца и сталкивались с серьезными бытовыми и финансовыми трудностями.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред