Секрет идеальной яичницы: одна деталь превратит блюдо в ресторанный шедевр

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- Сыр делает яйца нежнее, придает им насыщенный вкус
- Для такого варианта подойдут чеддер, фета или грюйер
Если хочется превратить привычную яичницу-болтунью в завтрак с ресторанной подачей, достаточно добавить один простой продукт - сыр.
Он делает яйца нежнее, придает им насыщенный вкус и приятную кремовую текстуру, при этом приготовление практически не усложняется, пишет Express.
Для такого варианта подойдут чеддер, фета или грюйер. Особенно удачным выбором считаются сыры, которые хорошо плавятся и легко смешиваются с горячими яйцами. На четыре яйца понадобится примерно четверть стакана тертого сыра.
Что понадобится
- 4 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- ¼ стакана тертого сыра
- Соль и перец - по вкусу
Как приготовить
- Разбейте яйца в миску и тщательно взбейте их.
- Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и растопите сливочное масло.
- Влейте яичную смесь и начинайте постоянно перемешивать лопаткой.
- Примерно через пару минут яйца начнут густеть и приобретут мягкую, нежную консистенцию.
- Добавьте тертый сыр и продолжайте перемешивать, пока он полностью не расплавится, а яйца не достигнут желаемой степени готовности.
- Посолите, поперчите и сразу подавайте.
Главный секрет - не передержать яйца на огне. Тогда сыр успеет расплавиться, а сама яичница останется сочной и кремовой.
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Об источнике: Express.co.uk
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