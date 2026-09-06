Секрет идеальной яичницы: одна деталь превратит блюдо в ресторанный шедевр

Один продукт делает яйца нежнее, придает им насыщенный вкус и приятную кремовую текстуру.

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Как улучшить вкус яичницы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/MAKY_OREL, Pixabay/aedrozda

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Сыр делает яйца нежнее, придает им насыщенный вкус

Для такого варианта подойдут чеддер, фета или грюйер

Если хочется превратить привычную яичницу-болтунью в завтрак с ресторанной подачей, достаточно добавить один простой продукт - сыр.

Он делает яйца нежнее, придает им насыщенный вкус и приятную кремовую текстуру, при этом приготовление практически не усложняется, пишет Express.

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Для такого варианта подойдут чеддер, фета или грюйер. Особенно удачным выбором считаются сыры, которые хорошо плавятся и легко смешиваются с горячими яйцами. На четыре яйца понадобится примерно четверть стакана тертого сыра.

Что понадобится

4 яйца

1 ст. л. сливочного масла

¼ стакана тертого сыра

Соль и перец - по вкусу

Как приготовить

Разбейте яйца в миску и тщательно взбейте их.

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и растопите сливочное масло.

Влейте яичную смесь и начинайте постоянно перемешивать лопаткой.

Примерно через пару минут яйца начнут густеть и приобретут мягкую, нежную консистенцию.

Добавьте тертый сыр и продолжайте перемешивать, пока он полностью не расплавится, а яйца не достигнут желаемой степени готовности.

Посолите, поперчите и сразу подавайте.

Главный секрет - не передержать яйца на огне. Тогда сыр успеет расплавиться, а сама яичница останется сочной и кремовой.

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Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке - это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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