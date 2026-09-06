Не только от пыли: как отмыть жалюзи от жира и желтизны

Пыль - далеко не единственная причина, по которой жалюзи со временем теряют привлекательный внешний вид.

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Как отмыть жалюзи от жира, пыли и желтизны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как отмыть жалюзи от жира, пыли и желтизны

Какой раствор из воды и уксуса поможет при чистке

Когда жалюзи уже лучше заменить

Даже регулярное удаление пыли не всегда помогает сохранить жалюзи идеально чистыми. Со временем ламели становятся тусклыми, покрываются жирным налетом, желтеют и теряют первоначальный цвет. Особенно быстро это происходит на кухне, в помещениях с высокой влажностью, а также в домах, где есть домашние животные. Однако спешить покупать новые жалюзи не стоит - во многих случаях их первоначальный вид можно восстановить с помощью глубокой чистки.

Рассказываем, как почистить жалюзи в домашних условиях, чем отмыть их от въевшейся грязи и желтизны и какой простой раствор поможет снова сделать ламели чистыми.

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Почему жалюзи становятся тусклыми и желтыми

Пыль - далеко не единственная причина, по которой жалюзи со временем теряют привлекательный внешний вид. На ламелях постепенно скапливаются частицы жира, шерсть и перхоть домашних животных, грязь и другие загрязнения из воздуха.

На состояние материала также влияют повышенная влажность и солнечные лучи. Поэтому обычного протирания сухой тряпкой со временем становится недостаточно.

При этом важно понимать разницу между загрязнением и выцветанием. Если цвет изменился из-за слоя грязи или дыма, глубокая очистка может дать заметный результат. А вот материал, который выгорел под воздействием ультрафиолета, вернуть в первоначальное состояние с помощью мытья уже не получится.

Как быстро почистить жалюзи от грязи

Перед влажной уборкой необходимо полностью удалить сухую пыль. Для этого подойдет салфетка из микрофибры, специальная щетка или пылесос с мягкой насадкой, пишет southernliving.

Начинать следует с верхней части окна и постепенно двигаться вниз. Если конструкция позволяет, жалюзи можно закрыть, очистить одну сторону ламелей, после чего повернуть их и повторить процедуру.

После этого для пластиковых, виниловых, алюминиевых жалюзи и изделий из искусственного дерева можно приготовить простой раствор из равных частей теплой воды и уксуса.

Мягкую салфетку или губку необходимо смочить в растворе и тщательно протереть каждую ламель с двух сторон. Затем поверхности еще раз протирают чистой водой и обязательно высушивают полотенцем.

С деревянными жалюзи такой метод применять не стоит. Для натурального дерева необходимо использовать предназначенные для него средства, а после очистки сразу удалять влагу, чтобы материал не деформировался и не растрескался.

Как провести глубокую чистку сильно загрязненных жалюзи

Если на ламелях образовался плотный слой жира и грязи, обычного протирания может оказаться недостаточно. В таком случае съемные ламели можно замочить, если подобный способ разрешен производителем.

В ванну наливают раствор воды и уксуса в пропорции 1:1. При сильных загрязнениях можно добавить небольшое количество жидкости для мытья посуды. В исходном способе также предлагается добавить около половины стакана пищевой соды.

Жалюзи оставляют примерно на час, после чего каждую ламель аккуратно протирают мягкой губкой или микрофиброй.

Для отдельных стойких пятен можно приготовить густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Ее наносят на загрязненный участок и осторожно протирают, избегая чрезмерного трения, способного повредить покрытие.

После чистки жалюзи необходимо тщательно промыть и полностью высушить перед установкой на окно.

Как убрать шерсть с одежды / Инфографика: Главред

Как отбелить пожелтевшие жалюзи

Если белые жалюзи пожелтели из-за грязи или никотинового налета, может потребоваться более интенсивная очистка.

Для подходящих материалов в исходном способе рекомендуется замочить снятые ламели примерно на 10 минут в холодной мыльной воде с добавлением отбеливателя, после чего протереть мягкой губкой, тщательно промыть прохладной водой и полностью высушить.

Однако перед использованием отбеливателя необходимо проверить рекомендации производителя. Средство нельзя применять для деревянных жалюзи, а некоторые пластиковые и окрашенные покрытия также могут быть чувствительны к агрессивной химии. При работе с отбеливателем следует использовать перчатки и обеспечить хорошее проветривание помещения.

Как сделать так, чтобы жалюзи дольше оставались чистыми

После глубокой чистки важно не допустить быстрого образования нового слоя грязи. Оптимальный вариант - удалять пыль примерно раз в одну-две недели.

Не менее важно хорошо смывать остатки моющего средства. Если мыльная пленка останется на поверхности, она может стать липкой и, наоборот, ускорить накопление пыли.

Особое внимание стоит уделять кухонным жалюзи. На них вместе с обычной пылью оседают микроскопические частицы жира, поэтому такие ламели могут нуждаться во влажной уборке чаще.

Когда жалюзи уже лучше заменить

Даже самая тщательная чистка не способна исправить механические повреждения или сильное выгорание материала. Средний срок службы жалюзи составляет около 5–10 лет, хотя многое зависит от качества изделия и условий эксплуатации.

Задуматься о замене стоит, если ламели сильно деформировались, сломались, перестали нормально закрываться или механизм с трудом поднимает и опускает конструкцию.

Если же проблема заключается исключительно в пыли, жирном налете или потускневшей поверхности, сначала стоит попробовать глубокую очистку. Правильно подобранное средство и тщательное мытье могут заметно преобразить старые жалюзи и вернуть им аккуратный внешний вид.

Смотрите виде о том, как помыть горизонтальные жалюзи:

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Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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