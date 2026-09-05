Зачем сбрызгивать одежду водкой: секретный лайфхак от костюмеров

Водка может помочь освежить одежду и устранить неприятные запахи. Какие вещи можно обрабатывать этим способом и как безопасно наносить средство.

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Отбеливатель для одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Простой способ освежить пальто, костюм или платье

Какую водку можно использовать для обработки

Каких ошибок следует избегать при нанесении

Подготовка вещей к сезонному хранению нередко требует особого ухода, особенно если речь идет о деликатных тканях или изделиях с маркировкой "только химчистка". Один из популярных домашних лайфхаков предполагает использование обычной прозрачной водки, которая помогает освежить одежду без традиционной стирки. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, подобный способ давно используют в театрах для ухода за сценическими костюмами, которые нельзя часто стирать.

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Как водка помогает освежить одежду

Основой метода является этиловый спирт, который быстро испаряется и может помочь уменьшить неприятные запахи на ткани. После высыхания характерного запаха самой водки обычно не остается.

Такой способ может быть особенно актуален для вещей, не требующих полноценной стирки после каждого использования. Он помогает освежить одежду перед тем, как убрать её в шкаф на длительное хранение.

Какие вещи можно обрабатывать

Этот метод чаще всего используют для вещей, которые сложно или нежелательно часто стирать. Это могут быть пальто, пиджаки, костюмы, вечерние платья, а также отдельные изделия из шерсти или других деликатных материалов.

Также водкой иногда освежают винтажную или вышитую одежду, требующую бережного ухода. Однако в каждом случае необходимо учитывать рекомендации производителя, указанные на этикетке.

Как убрать шерсть с одежды / Инфографика: Главред

Как правильно наносить средство

Для обработки налейте небольшое количество обычной прозрачной водки без ароматизаторов и красителей в пульверизатор с мелким распылением.

Жидкость нужно наносить очень тонким слоем, уделяя внимание внутренней части одежды, подкладке, воротнику, манжетам и подмышечным впадинам. Не стоит сильно смачивать ткань - достаточно легкого распыления.

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Что нужно сделать перед хранением

Перед обработкой обязательно протестируйте средство на небольшом незаметном участке. Это особенно важно для цветных, деликатных или винтажных тканей, ведь материал может по-разному реагировать на спирт.

После обработки одежду необходимо оставить в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания. Только после этого её можно сложить или повесить в шкаф для сезонного хранения.

Когда этот способ лучше не использовать

Не стоит применять такой метод на кожаных изделиях без проверки рекомендаций производителя. Также водка не заменяет стирку или профессиональную химчистку, если на одежде есть сильные загрязнения, жирные пятна или стойкий запах.

Для вещей с маркировкой "только химчистка" в первую очередь нужно следовать инструкциям по уходу. Домашнее распыление может лишь освежить изделие, но не обеспечивает полноценной очистки ткани.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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