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Чистить батареи нужно уже: как избавиться от пыли в труднодоступных местах

Анна Косик
5 сентября 2026, 14:13
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Простой лайфхак поможет быстро избавиться от грязи в батареях.
Чистить батареи нужно уже: как избавиться от пыли в труднодоступных местах
Лайфхак против пыли в батареях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Почему важно почистить батареи перед началом отопительного сезона
  • Как быстро удалить пыль феном

Уже скоро в Украине может начаться новый отопительный сезон, а это значит, что самое время очистить батареи от пыли в труднодоступных местах. Это нужно сделать не только ради чистоты.

Главред выяснил, почему важно в сентябре очистить батареи от пыли и как это сделать без лишних усилий. Об этом, как пишет издание Express, рассказала уборщица.

видео дня

Как очистить батареи от пыли и грязи

Пыль, ворсинки и волокна ткани, которые оседают между ребрами батареи, не только являются грязью, но и снижают эффективность теплоотдачи батареи. Поэтому очень важно провести уборку батарей до включения отопления.

Поможет в этом обычный фен. Для начала нужно постелить на пол под батареей полотенце. Затем нужно взять фен и включить его на холодный режим или самый низкий нагрев.

"Горячий воздух может повредить краску на металле и пластиковые элементы конструкции", - пояснила уборщица.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Затем фен нужно направить сверху между ребрами и медленно водить вдоль всей батареи. Делать это нужно до тех пор, пока вся пыль не вылетит наружу.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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