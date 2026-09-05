Чистить батареи нужно уже: как избавиться от пыли в труднодоступных местах

Вы узнаете:
- Почему важно почистить батареи перед началом отопительного сезона
- Как быстро удалить пыль феном
Уже скоро в Украине может начаться новый отопительный сезон, а это значит, что самое время очистить батареи от пыли в труднодоступных местах. Это нужно сделать не только ради чистоты.
Главред выяснил, почему важно в сентябре очистить батареи от пыли и как это сделать без лишних усилий. Об этом, как пишет издание Express, рассказала уборщица.
Как очистить батареи от пыли и грязи
Пыль, ворсинки и волокна ткани, которые оседают между ребрами батареи, не только являются грязью, но и снижают эффективность теплоотдачи батареи. Поэтому очень важно провести уборку батарей до включения отопления.
Поможет в этом обычный фен. Для начала нужно постелить на пол под батареей полотенце. Затем нужно взять фен и включить его на холодный режим или самый низкий нагрев.
"Горячий воздух может повредить краску на металле и пластиковые элементы конструкции", - пояснила уборщица.
Затем фен нужно направить сверху между ребрами и медленно водить вдоль всей батареи. Делать это нужно до тех пор, пока вся пыль не вылетит наружу.
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Об источнике: Express.co.uk
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