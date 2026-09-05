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В Украине может появиться новый вид отсрочки от мобилизации: кого коснется

Анна Ярославская
5 сентября 2026, 13:09
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Льготу предоставят вернувшимся из-за границы и с оккупированных зон.
Мобилизация
Законопроект № 16034 предлагает отсрочку от призыва на 90 дней / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто сможет получить трехмесячную отсрочку
  • Как будет работать автоматическое оформление без посещения ТЦК
  • На каких условиях разрешат мобилизацию в первые три месяца

Украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трёхмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрировал в Верховной Раде ряд депутатов от партии "Слуга народа".

Согласно документу, в течение 90 календарных дней граждане, которые на момент начала полномасштабного вторжения РФ находились за границей или законно выехали из Украины уже после 24 февраля 2022 года, не будут подлежать призыву после возвращения. Также отсрочку могут получить граждане, проживавшие на временно оккупированных территориях до прибытия на территорию, подконтрольную Украине.

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Инициаторы законопроекта - Сергей Козырь, Евгений Брагар, Руслан Горбенко, Виталий Войцеховский и Георгий Мазурашу - предлагают предоставлять отсрочку однократно, оформляя её автоматически через государственные реестры, без обращения в ТЦК и СП, начиная с даты въезда в Украину.

Предполагается, что в течение 90 дней человека можно будет мобилизовать только с его согласия, а повторный выезд за границу не даст права на получение новой отсрочки.

В пояснительной записке к документу представители законодательной власти отмечают, что после возвращения в Украину гражданам требуется время на восстановление документов, решение семейных, медицинских и трудовых вопросов, а также приведение в порядок военно-учетных данных.

Государство же, в свою очередь, получит бонус в виде актуализации военно-учетных данных вновь прибывших и снижения нагрузки на ТЦК и СП.

Отсрочка при рождении ребенка

Как писал Главред, рождение ребенка может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва на год - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541.

Документ уже направлен в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но парламент его еще не рассматривал.

Технически речь идет о дополнении части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новым пунктом 31. В перечень военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации, предлагается включить тех, "у кого есть ребенок в возрасте до 1 года".

В пояснительной записке подчеркивается необходимость участия мужчины в уходе за младенцем и поддержке матери в первые месяцы после родов.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, в Украине активизировалась дискуссия о пересмотре возрастных границ мобилизации. В СМИ и среди экспертов обсуждают как возможное ограничение призыва мужчин старше 50–55 лет, так и потенциальное снижение нижней границы с 25 до 23 лет. Детальнее читайте в материале: Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что Украине необходимо призывать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, чтобы сохранять нынешнюю ситуацию на фронте.

Народный депутат Роман Костенко опроверг информацию о возможной отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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