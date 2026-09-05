Чиновник ОГП 'крышевал' мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему

Кратко:
- Руководитель подразделения ОГП возглавил преступную организацию
- Деньги отмывали через недвижимость и подставных лиц
- Задержаны пять участников схемы
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. Об этом сообщили в НАБУ.
Отмечается, что организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.
"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы", - говорится в сообщении.
Известно, что средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем. В частности, более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
В то же время более 12 млн грн составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Кроме того, более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
В НАБУ подчеркнули, что на данный момент раскрыты пять участников преступной организации.
"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации", - подытожили в бюро.
НАБУ и САП - последние новости
Как сообщал Главред, НАБУ и САП обнародовали материалы спецоперации "Форест Гамп" под названием "Фемида", разоблачающие масштабную рейдерскую схему. Преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц.
Впоследствии в НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования. На одной из записей мужчина говорит: "У нас „Спасение рядового Райана". Вот только недоумка может записать на своих детей кражу денег и еще и оплату их обучения. Поэтому „Форест Гамп"".
5 августа бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.
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Об источнике: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возложена задача предупреждения, выявления, пресечения, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесённых к его подсудности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.
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