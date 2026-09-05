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Чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему

Мария Николишин
5 сентября 2026, 13:58
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Следствие установило, что чиновник отмывал деньги через недвижимость, драгоценности и счета близких ему лиц.
Чиновник ОГП 'крышевал' мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему
НАБУ и САП разоблачили чиновника из Офиса генерального прокурора / коллаж: Главред, фото: НАБУ

Кратко:

  • Руководитель подразделения ОГП возглавил преступную организацию
  • Деньги отмывали через недвижимость и подставных лиц
  • Задержаны пять участников схемы

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. Об этом сообщили в НАБУ.

Отмечается, что организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

видео дня

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.

"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы", - говорится в сообщении.

Известно, что средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем. В частности, более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

В то же время более 12 млн грн составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

Кроме того, более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

В НАБУ подчеркнули, что на данный момент раскрыты пять участников преступной организации.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации", - подытожили в бюро.

  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ

НАБУ и САП - последние новости

Как сообщал Главред, НАБУ и САП обнародовали материалы спецоперации "Форест Гамп" под названием "Фемида", разоблачающие масштабную рейдерскую схему. Преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц.

Впоследствии в НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования. На одной из записей мужчина говорит: "У нас „Спасение рядового Райана". Вот только недоумка может записать на своих детей кражу денег и еще и оплату их обучения. Поэтому „Форест Гамп"".

5 августа бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.

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Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возложена задача предупреждения, выявления, пресечения, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесённых к его подсудности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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