РФ ударила по трем регионам Украины, есть жертвы и пострадавшие: что известно

Последствия российских атак зафиксировали в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Последствия атаки РФ на Николаев / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ ночью атаковала несколько регионов Украины

В Каменском погибли четыре человека, еще пять ранены

В Борисполе и Николаеве также есть пострадавшие

В ночь на 5 сентября российская оккупационная армия нанесла удары по нескольким регионам Украины. Есть погибшие и пострадавшие. В частности, были атакованы: Киевская область, Николаев и Каменское.

Атаки РФ происходили на фоне того, что подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Детальнее читайте в материале: Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия.

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Атака на Киевскую область

Глава Киевской областной военной администрации сообщил, что в результате атаки РФ по Борисполю пострадали два человека.

По его словам, продолжается ликвидация и фиксация последствий вражеской атаки на 9-этажный жилой дом.

Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу.

Обновлено. О последствиях атаки РФ на Киевщину утром в субботу рассказали в ГСЧС.

В Бучанском районе загорелся склад. Во время тушения враг нанес повторный удар по расположенному рядом зданию.

В Борисполе из-за попадания загорелся и частично разрушен 9-этажный дом. Повреждена кровля и конструкции 9-го этажа.

Травмированы 2 человека, спасатели эвакуировали 15 жителей. Психологи ГСЧС помогают людям.

В Обуховском районе обломки российских БПЛА вызвали пожары в экосистемах.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели на Днепр, а вскоре уточнили, что целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское.

Позже Ганжа сообщил, что в результате атаки на Каменское погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

Трое пострадавших в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Последствия атаки РФ на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака РФ на Николаев

4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города Николавева. В результате попаданий повреждены торговые залы и возникли пожары.

"Это снова был объект гражданской инфраструктуры – место, куда еще вчера приходили обычные люди", - сообщили в ГСЧС.

Два человека пострадали: 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

"Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов. Из-за опасности личный состав неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла - спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, с утра в пятницу, 4 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев и область. Гремели взрывы, работали силы ПВО. По данным СМИ, "прилет" был в Жулянах - под удар попал самолет.

4 сентября Россия нанесла удар дроном по центральному зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве.

Утром 4 сентября в Одессе прогремели взрывы. После атаки оккупантов есть пострадавшие. Также известно как минимум об одной жертве.

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удары по Одессе, есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о введении новой системы уровней воздушной тревоги в Украине. В своем заявлении он отметил, что желтый уровень будет означать угрозу со стороны дронов и позволит части экономики работать при условии наличия укрытий. По пояснениям правительства, сигнал тревоги для желтого уровня будет длиться 30 секунд, а для красного - одну минуту.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько еще РФ будет бить по Украине - прогноз ГУР

Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники.

Продолжительность воздушного террора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно Украина сможет противодействовать этим возможностям врага. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Одним из ключевых направлений противодействия остается воздействие не только непосредственно на воздушные цели, но и на инфраструктуру, обеспечивающую их применение. Речь идет о производственных объектах, маршрутах поставок и районах запуска.

"Это постоянный процесс взаимной борьбы и совершенствования", - отметил Юсов.

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О персоне: Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, как сообщает Википедия. С 2022 года является представителем по вопросам стратегических коммуникаций ГУ Минобороны Украины. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Внештатный советник главы Офиса президента. Юсов лично участвовал в большинстве обменов украинских пленных. Он принимал участие в обмене, в рамках которого Путину передали его кума и предателя Украины Виктора Медведчука. Взамен Украина вернула 215 бойцов, из которых 188 - защитники Мариуполя и "Азовстали". Принимал участие в организации и проведении обменов в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

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