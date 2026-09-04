Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

Украина приостановит удары по России на время визита американских переговорщиков. Зеленский ожидает от Москвы зеркальных действий.

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Удары по России приостановят на время переговоров - заявление Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Украина не будет наносить воздушные удары по РФ

Зеленский объяснил решение соображениями безопасности участников переговоров

Виткофф и Кушнер посетят Москву и Киев

Украина не будет наносить воздушные удары по стране-агрессору России на время визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые в ближайшие дни должны посетить Москву, а в воскресенье - Киев. Киев ожидает, что Москва, в свою очередь, воздержится от атак на период, необходимый для переговоров и связанной с ними логистики. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, которое транслировал Офис президента Украины.

Украинская сторона уже готовится к контактам с представителями администрации президента США. По словам Зеленского, к подготовке привлечена широкая дипломатическая команда, которая работает с американской стороной.

видео дня

"Сегодня мы обсудили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье - Киев. Мы готовимся к этому визиту. Состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой - именно с теми, кто работает с Америкой", - заявил Зеленский.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Отдельно президент объяснил, почему Киев не будет наносить удары по российской территории во время перемещения делегации США. Речь идет именно о безопасности американских представителей, а не об ослаблении позиции в отношении России.

"И точно так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России", - подчеркнул Зеленский.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

В то же время Киев ожидает аналогичного шага от Москвы. Украинская сторона рассчитывает, что Россия не будет проводить воздушные атаки в течение времени, необходимого для работы американских представителей.

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна аналогично обеспечить затишье без своих воздушных ударов на время, необходимое для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Киев рассматривает предстоящие контакты как возможность продвинуться к завершению войны. В то же время украинская сторона ожидает от американских представителей конкретных предложений и хочет услышать реакцию Москвы на них.

"Наша цель - максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как привести эту войну к завершению. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве", - отметил Зеленский.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о завершении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, член Республиканской партии Борис Пинкус сообщил о подготовке поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву с целью донести позицию президента США. Он подчеркнул, что предполагается прекращение огня и замораживание нынешней линии фронта. По его словам, по итогам визита Вашингтон будет определять дальнейшую политику в отношении Москвы.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об активизации дипломатического направления для возобновления переговоров в сентябре. Буданов также сказал, что конкретные детали пока не разглашаются.

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили форматы дальнейших переговоров во время остановки в аэропорту Кишинева. Встреча состоялась 8 июня.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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