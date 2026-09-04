Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

Ранее Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, что российское небо становится все более опасным для полётов

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Украина планирует закрыть воздушное пространство России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Вы узнаете:

Почему Россия рискует потерять гражданское небо

Как беспилотники ВСУ блокируют аэропорты РФ

Что ответил Кремль на слова Зеленского

Украина резко расширяет операцию по блокировке воздушного пространства России, стремясь довести временные закрытия аэропортов до полной остановки гражданских рейсов в европейской части страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, что российское небо становится всё более опасным для полётов, а украинские военные подтверждают переход от точечных предупреждений к системному давлению на авиаотрасль РФ.

Главред выяснил, как Украина планирует закрыть воздушное пространство России и какие последствия это может иметь для Кремля.

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Как Украина планирует закрыть воздушное пространство России

Издание The Wall Street Journal описывает механизм, который украинская сторона называет операцией "Ковер": беспилотники курсируют вблизи российских аэропортов, вынуждая диспетчеров приостанавливать взлёты и посадки. По данным издания, за этими действиями стоит расчёт превратить временные ограничения в фактическую остановку авиасообщения. Представитель Южного командования Вооружённых сил Украины Сергей Братчук объяснил изданию, в чём принципиальное отличие нынешнего этапа кампании от предыдущих месяцев.

"Это уже не просто повторение отдельных, спорадических оповещений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на парализацию гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации", - сказал Братчук.

Киев при этом подчёркивает, что не намерен атаковать пассажирские самолёты и обещает избегать жертв среди мирного населения. Западные страны прекратили прямое авиасообщение с Россией ещё после начала вторжения, тогда как перевозчики Ближнего Востока и Азии продолжают летать в страну, используя отсутствие конкурентов из США и Европы.

Сколько беспилотников появилось над Россией в августе

Пока Киев формулирует стратегию словами, статистика уже фиксирует её эффект в цифрах. По данным компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на авиационной безопасности, в августе число украинских дронов, пересекших границу открытого для гражданской авиации российского воздушного пространства, достигло рекордных 16 тысяч. В среднем из-за угрозы беспилотников ежедневно временно закрывалось 32 российских аэропорта, включая аэропорты в районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Главный специалист по разведке компании Osprey Flight Solutions Мэтт Бори считает, что подобная интенсивность полётов резко повышает риски для гражданской авиации. По его оценке, регулярные попытки российской ПВО перехватывать беспилотники, в том числе с помощью подмены GPS-сигналов, создают хаотичную и труднопрогнозируемую обстановку в воздухе.

"Ситуация в воздушном пространстве становится все более сложной. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда, согласно статистике, в этой зоне конфликта и вокруг нее произойдет еще одно катастрофическое событие. Суть в том, что если вы делаете то, что делает Россия, это приводит к сбитию самолетов", - сказал Бори.

Какие авиакомпании уже сокращают полёты в Россию

Тревожные прогнозы аналитиков находят подтверждение в решениях самих перевозчиков. Ещё в конце июня израильская национальная авиакомпания El Al приостановила рейсы между Тель-Авивом и Москвой, сославшись на атаки украинских беспилотников. В апреле индийская Air India изменила маршрут из Сан-Франциско в Дели, добавив дозаправку в Сеуле вместо пролёта над территорией России, а часть других перевозчиков привлекает частные охранные компании для планирования безопасных маршрутов и высот полёта.

Турецкая авиакомпания Pegasus после заявлений Зеленского отменила часть рейсов в Россию, объяснив это техническими и эксплуатационными причинами. На следующий день аналогичное решение приняла эмиратская Flydubai, представители которой уточнили формулировку в официальном заявлении.

"Корректируем расписание и маршруты полётов в связи с меняющейся ситуацией в регионе", - говорится в заявлении Flydubai.

Аналитическая платформа Flightradar24 зафиксировала, что с 1 сентября внутренние и международные перевозчики отменяют в среднем 86 рейсов в день, о чём сообщает WSJ.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Какие последствия предрекает Александр Мусиенко закрытию неба над Россией

Если западные аналитики оценивают риски для полётов, то украинские военные эксперты формулируют цели кампании в экономических категориях. Военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Мусиенко в комментарии "24 Каналу" рассказал о конкретных стратегических целях операции по блокировке неба над Россией. По его словам, первым ключевым компонентом должно стать полное прекращение полётов иностранных перевозчиков в аэропорты страны-агрессора.

"Необходимо добиться того, чтобы иностранные перевозчики, например, такие компании, как Turkish Airlines или Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, не осуществляли перелеты в Россию и не выполняли международные рейсы. Тогда для представителей так называемых российских элит будет перекрыт путь для вылета из России в теплые страны или в любые другие регионы", - отметил Мусиенко.

Вторым эффектом военнослужащий назвал финансовый крах ведущих российских авиакомпаний, прежде всего "Аэрофлота", который уже годами держится на государственных дотациях.

"Необходимо довести такую компанию, как "Аэрофлот", до банкротства, потому что она и так уже систематически находится на государственных российских дотациях. Прибыли как таковой она не генерирует из-за ограничений на перелеты. К тому же у них серьезные проблемы с самолетами из-за необходимости ремонта, а запчасти находятся в дефиците из-за введенных санкций", - подчеркнул Мусиенко.

По мнению эксперта, превращение "Аэрофлота" в убыточную структуру спровоцирует коллапс всей системообразующей авиационной отрасли России.

О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Как Кремль отреагировал на предупреждение Зеленского о закрытии неба

Пока в Киеве говорят о стратегии, в Москве предпочитают публично преуменьшать масштаб проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отдельное совещание по ситуации в авиаотрасли после заявлений главы Украины Владимира Зеленского проводить не планируется. Об этом он рассказал в комментарии росСМИ.

"Нет. Для этого нет никакой сейчас необходимости", - сказал Песков.

Ранее диктатор Владимир Путин назвал предупреждения Зеленского в адрес гражданских самолётов в российском небе "заявкой на государственный терроризм" и подчеркнул, что Москва найдёт способ ответить в случае попытки Киева реализовать эти угрозы.

Закрытие воздушного пространства на РФ - главное

Как писал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховые компании, что Украина в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре намерена усилить атаки беспилотниками по территории РФ.

Киев также официально проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) об опасности воздушного пространства России.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево несколько ночей подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. 2 сентября Росавиация сообщала о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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