Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

Виталий Кирсанов
4 сентября 2026, 11:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ранее Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, что российское небо становится все более опасным для полётов
Украина планирует закрыть воздушное пространство России
Украина планирует закрыть воздушное пространство России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Вы узнаете:

  • Почему Россия рискует потерять гражданское небо
  • Как беспилотники ВСУ блокируют аэропорты РФ
  • Что ответил Кремль на слова Зеленского

Украина резко расширяет операцию по блокировке воздушного пространства России, стремясь довести временные закрытия аэропортов до полной остановки гражданских рейсов в европейской части страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, что российское небо становится всё более опасным для полётов, а украинские военные подтверждают переход от точечных предупреждений к системному давлению на авиаотрасль РФ.

Главред выяснил, как Украина планирует закрыть воздушное пространство России и какие последствия это может иметь для Кремля.

видео дня

Как Украина планирует закрыть воздушное пространство России

Издание The Wall Street Journal описывает механизм, который украинская сторона называет операцией "Ковер": беспилотники курсируют вблизи российских аэропортов, вынуждая диспетчеров приостанавливать взлёты и посадки. По данным издания, за этими действиями стоит расчёт превратить временные ограничения в фактическую остановку авиасообщения. Представитель Южного командования Вооружённых сил Украины Сергей Братчук объяснил изданию, в чём принципиальное отличие нынешнего этапа кампании от предыдущих месяцев.

"Это уже не просто повторение отдельных, спорадических оповещений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на парализацию гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации", - сказал Братчук.

Киев при этом подчёркивает, что не намерен атаковать пассажирские самолёты и обещает избегать жертв среди мирного населения. Западные страны прекратили прямое авиасообщение с Россией ещё после начала вторжения, тогда как перевозчики Ближнего Востока и Азии продолжают летать в страну, используя отсутствие конкурентов из США и Европы.

Сколько беспилотников появилось над Россией в августе

Пока Киев формулирует стратегию словами, статистика уже фиксирует её эффект в цифрах. По данным компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на авиационной безопасности, в августе число украинских дронов, пересекших границу открытого для гражданской авиации российского воздушного пространства, достигло рекордных 16 тысяч. В среднем из-за угрозы беспилотников ежедневно временно закрывалось 32 российских аэропорта, включая аэропорты в районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Главный специалист по разведке компании Osprey Flight Solutions Мэтт Бори считает, что подобная интенсивность полётов резко повышает риски для гражданской авиации. По его оценке, регулярные попытки российской ПВО перехватывать беспилотники, в том числе с помощью подмены GPS-сигналов, создают хаотичную и труднопрогнозируемую обстановку в воздухе.

"Ситуация в воздушном пространстве становится все более сложной. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда, согласно статистике, в этой зоне конфликта и вокруг нее произойдет еще одно катастрофическое событие. Суть в том, что если вы делаете то, что делает Россия, это приводит к сбитию самолетов", - сказал Бори.

Какие авиакомпании уже сокращают полёты в Россию

Тревожные прогнозы аналитиков находят подтверждение в решениях самих перевозчиков. Ещё в конце июня израильская национальная авиакомпания El Al приостановила рейсы между Тель-Авивом и Москвой, сославшись на атаки украинских беспилотников. В апреле индийская Air India изменила маршрут из Сан-Франциско в Дели, добавив дозаправку в Сеуле вместо пролёта над территорией России, а часть других перевозчиков привлекает частные охранные компании для планирования безопасных маршрутов и высот полёта.

Турецкая авиакомпания Pegasus после заявлений Зеленского отменила часть рейсов в Россию, объяснив это техническими и эксплуатационными причинами. На следующий день аналогичное решение приняла эмиратская Flydubai, представители которой уточнили формулировку в официальном заявлении.

"Корректируем расписание и маршруты полётов в связи с меняющейся ситуацией в регионе", - говорится в заявлении Flydubai.

Аналитическая платформа Flightradar24 зафиксировала, что с 1 сентября внутренние и международные перевозчики отменяют в среднем 86 рейсов в день, о чём сообщает WSJ.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Какие последствия предрекает Александр Мусиенко закрытию неба над Россией

Если западные аналитики оценивают риски для полётов, то украинские военные эксперты формулируют цели кампании в экономических категориях. Военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Мусиенко в комментарии "24 Каналу" рассказал о конкретных стратегических целях операции по блокировке неба над Россией. По его словам, первым ключевым компонентом должно стать полное прекращение полётов иностранных перевозчиков в аэропорты страны-агрессора.

"Необходимо добиться того, чтобы иностранные перевозчики, например, такие компании, как Turkish Airlines или Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, не осуществляли перелеты в Россию и не выполняли международные рейсы. Тогда для представителей так называемых российских элит будет перекрыт путь для вылета из России в теплые страны или в любые другие регионы", - отметил Мусиенко.

Вторым эффектом военнослужащий назвал финансовый крах ведущих российских авиакомпаний, прежде всего "Аэрофлота", который уже годами держится на государственных дотациях.

"Необходимо довести такую компанию, как "Аэрофлот", до банкротства, потому что она и так уже систематически находится на государственных российских дотациях. Прибыли как таковой она не генерирует из-за ограничений на перелеты. К тому же у них серьезные проблемы с самолетами из-за необходимости ремонта, а запчасти находятся в дефиците из-за введенных санкций", - подчеркнул Мусиенко.

По мнению эксперта, превращение "Аэрофлота" в убыточную структуру спровоцирует коллапс всей системообразующей авиационной отрасли России.

О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Как Кремль отреагировал на предупреждение Зеленского о закрытии неба

Пока в Киеве говорят о стратегии, в Москве предпочитают публично преуменьшать масштаб проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отдельное совещание по ситуации в авиаотрасли после заявлений главы Украины Владимира Зеленского проводить не планируется. Об этом он рассказал в комментарии росСМИ.

"Нет. Для этого нет никакой сейчас необходимости", - сказал Песков.

Ранее диктатор Владимир Путин назвал предупреждения Зеленского в адрес гражданских самолётов в российском небе "заявкой на государственный терроризм" и подчеркнул, что Москва найдёт способ ответить в случае попытки Киева реализовать эти угрозы.

Закрытие воздушного пространства на РФ - главное

Как писал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховые компании, что Украина в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре намерена усилить атаки беспилотниками по территории РФ.

Киев также официально проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) об опасности воздушного пространства России.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево несколько ночей подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. 2 сентября Росавиация сообщала о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Шереметьево Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:59Украина
Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

11:42Война
Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

11:04Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

Китайский гороскоп на сегодня, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

Китайский гороскоп на сегодня, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Последние новости

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

11:59

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:55

На базе "Дії" запустят приложение с информацией о ракетах и БПЛА – Корецкий

11:42

Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

11:29

На Одесчине сотрудник ТЦК наехал автомобилем на 2-летнего ребенка и сбежал

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
11:04

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

10:55

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

10:53

"Плачу, как сумасшедшая": Анна Саливанчук в слезах рассказала о проблемахВидео

10:09

Тарелки снова будут как новые: одно средство уберет даже старые царапиныВидео

Реклама
09:56

"Декрет, пауза": Витвицкая сделала заявление о возвращении на экраны после родов

09:55

"Это вопрос выживания": Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot – Politico

09:39

Новая купюра 2000 грн уже в обороте: ждать ли украинцам инфляции

09:13

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

08:33

Беспилотники поразили промышленные объекты в Башкирии: горит важный завод

08:24

Новая угроза для НАТО из Беларуси: Тихановская предупредила о планах РФ

08:10

Зачем Кремлю понадобились "выборы": Эйдман о том, как Путин готовит большой спектакльмнение

07:25

Россия атаковала Одессу: есть погибший, повреждены дома и авто

06:57

Сочи атаковали дроны: под ударом - нефтебаза "Лукойла", АЗС и ПВО россиян

05:33

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

05:09

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябреВидео

Реклама
04:26

Как правильно мыть руки после нарезки лука, чтобы избавиться от неприятного запаха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

03:20

От хрусталя до стеклоблоков: какие "бабушкины" тренды в интерьере снова в моде

02:36

Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

02:05

Кому суждено прожить 100 лет: ученые поразили феноменальным открытием

01:05

Перестрелка бойцов СБУ и ГУР: Зеленский принял жесткое решениеВидео

00:00

"Нужно бить и бить": эксперт о риске уничтожения РФ мостов в Киеве

03 сентября, четверг
23:21

Деньги сами идут к ним: названы самые богатые знаки зодиака

23:04

Плита засияет как новая: гениальный трюк с уксусом и апельсиновой цедройВидео

22:52

В Украине введены уровни воздушной тревоги: как они будут действовать и что изменится

22:42

Российский актер добровольно пошел убивать украинцев

22:17

Бабушкин способ для душевой кабины: как избавиться от известкового налетаВидео

21:57

Много попаданий, работа остановлена: детали прилетов по объектам "Нафтогаза"

21:09

Зачем поляки обвязывают терку пергаментом: странное, но гениальное решениеВидео

21:07

Представители Трампа посетят Киев и Москву: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:01

О простом трюке со сливом знают не все: раскрыт секрет с пластиковой бутылкойВидео

20:06

Горячим обедом и не пахнет: в Черновцах скандал из-за школьного питания

20:05

Прощальный бой Усика: где и с кем украинец может завершить карьеру

19:29

В Киеве горит 9-этажка после российского удара: первые подробности

19:14

Кубинец феерично спел песню Виктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встал

Реклама
19:12

Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

19:10

Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремлямнение

19:05

Порошок больше не нужен: раскрыт неожиданно простой способ стиркиВидео

18:56

Игорный бизнес с российским следом: журналисты показали, как "Даймонд Пей" вывела из Украины миллиарды

18:55

Хорошо наедине с собой: люди с четырьмя датами особенно ценят свободу

18:51

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:43

Полотенца мгновенно станут как новые: простой домашний секрет без химииВидео

18:30

Девушка купила куртку в секонде и нашла в кармане то, что изумило ееВидео

18:30

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

18:11

"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять