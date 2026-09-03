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Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
3 сентября 2026, 19:12
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4 сентября лучше не затевать споры с соседями - грозят проблемы в семье.
Какой церковный праздник 4 сентября
Какой церковный праздник 4 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 4 сентября
  • От чего защищает "Неопалимая Купина"
  • Что нельзя делать 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, по новому церковному календарю православные христиане в Украине почитают икону Божией Матери "Неопалимая Купина". Этот образ считается одним из наиболее известных символов защиты от огня, молний и других стихийных бедствий. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 сентября

Название иконы связано с библейским событием, описанным в Ветхом Завете. Образ "Неопалимая Купина", что переводится как "несгораемый куст", восходит к раннехристианской традиции и напоминает о явлении Бога пророку Моисею.

видео дня

Согласно преданию, Моисей однажды увидел куст, охваченный пламенем, который при этом не сгорал. Подойдя ближе, он стал свидетелем божественного откровения. Именно тогда Бог поручил ему вывести из Египта израильский народ и привести его в Землю обетованную.

Место, связанное с этим событием, находится на Синайском полуострове. По преданию, там сохранился камень, который связывают с древними событиями. Ежегодно это место посещают паломники. Рядом расположен православный монастырь с часовней, возведенной непосредственно над корнями почитаемого куста. Растущее возле нее растение верующие считают продолжением той самой библейской купины.

От чего защищает "Неопалимая Купина"

В народной православной традиции эту икону считают особой защитницей жилища. Перед образом молятся о том, чтобы уберечь дом от пожара, удара молнии и других бедствий.

Также верующие обращаются к Божией Матери с молитвами о здоровье домашних животных, семейном благополучии и сохранности имущества.

Особое почитание "Неопалимая Купина" получила среди людей, чья деятельность связана с защитой и спасением других. Ее считают покровительницей пожарных и спасателей.

Именно поэтому образ нередко размещают в доме как символ защиты и обращаются к нему с молитвой в надежде на безопасность семьи и жилища.

Что нельзя делать 4 сентября

  • нельзя давать и брать в долг - как деньги, так и продукты, - считается, что это сулит нищету и болезни;
  • не стоит хвастаться материальным благополучием - к бедности;
  • запрещено разводить костры ради забавы и вообще неосторожно обращаться с огнем - есть риск накликать пожар;
  • лучше не затевать споры с соседями - грозят проблемы в семье.

Также не советуют откладывать дела на потом и лениться.

Приметы 4 сентября

По приметам этого дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме:

  • на луке много шелухи - к холодной зиме;
  • рябина вся усыпана ягодами - зима ожидается морозной;
  • попался на пути большой муравейник - тоже к холодной зиме;
  • земля после дождя быстро подсохла - вот-вот начнется затяжное ненастье.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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