Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

4 сентября лучше не затевать споры с соседями - грозят проблемы в семье.

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Какой церковный праздник 4 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 4 сентября

От чего защищает "Неопалимая Купина"

Что нельзя делать 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, по новому церковному календарю православные христиане в Украине почитают икону Божией Матери "Неопалимая Купина". Этот образ считается одним из наиболее известных символов защиты от огня, молний и других стихийных бедствий. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 4 сентября

Название иконы связано с библейским событием, описанным в Ветхом Завете. Образ "Неопалимая Купина", что переводится как "несгораемый куст", восходит к раннехристианской традиции и напоминает о явлении Бога пророку Моисею.

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Согласно преданию, Моисей однажды увидел куст, охваченный пламенем, который при этом не сгорал. Подойдя ближе, он стал свидетелем божественного откровения. Именно тогда Бог поручил ему вывести из Египта израильский народ и привести его в Землю обетованную.

Место, связанное с этим событием, находится на Синайском полуострове. По преданию, там сохранился камень, который связывают с древними событиями. Ежегодно это место посещают паломники. Рядом расположен православный монастырь с часовней, возведенной непосредственно над корнями почитаемого куста. Растущее возле нее растение верующие считают продолжением той самой библейской купины.

От чего защищает "Неопалимая Купина"

В народной православной традиции эту икону считают особой защитницей жилища. Перед образом молятся о том, чтобы уберечь дом от пожара, удара молнии и других бедствий.

Также верующие обращаются к Божией Матери с молитвами о здоровье домашних животных, семейном благополучии и сохранности имущества.

Особое почитание "Неопалимая Купина" получила среди людей, чья деятельность связана с защитой и спасением других. Ее считают покровительницей пожарных и спасателей.

Именно поэтому образ нередко размещают в доме как символ защиты и обращаются к нему с молитвой в надежде на безопасность семьи и жилища.

Что нельзя делать 4 сентября

нельзя давать и брать в долг - как деньги, так и продукты, - считается, что это сулит нищету и болезни;

не стоит хвастаться материальным благополучием - к бедности;

запрещено разводить костры ради забавы и вообще неосторожно обращаться с огнем - есть риск накликать пожар;

лучше не затевать споры с соседями - грозят проблемы в семье.

Также не советуют откладывать дела на потом и лениться.

Приметы 4 сентября

По приметам этого дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме:

на луке много шелухи - к холодной зиме;

рябина вся усыпана ягодами - зима ожидается морозной;

попался на пути большой муравейник - тоже к холодной зиме;

земля после дождя быстро подсохла - вот-вот начнется затяжное ненастье.

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