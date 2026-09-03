Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего

Руслана Заклинская
3 сентября 2026, 18:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычные кухонные средства могут стать отличной альтернативой дорогой бытовой химии.
Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего
Зачем посыпать веник солью / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем замачивать веник в соленой воде
  • Как соль и уксус могут повлиять на щетину
  • Как правильно провести процедуру в домашних условиях

Веник при регулярной уборке постепенно теряет форму, а его щетина может становиться мягкой, распушиваться и деформироваться. Однако не обязательно сразу покупать новый инструмент для уборки.

Главред выяснил, зачем замачивать веник в соленой воде и как правильно это делать.

видео дня

Зачем замачивать веник в соленой воде

Как пишет El Cronista, для этого способа понадобятся ведро горячей воды, чашка белого уксуса и полстакана соли. Сначала в ведро нужно налить горячую воду так, чтобы она полностью покрывала щетину веника. Затем добавить белый уксус и соль и хорошо перемешать раствор.

Такой способ используют для очистки щетины от накопившейся во время уборки грязи и для восстановления её жёсткости.

Как правильно замачивать веник

Веник нужно поместить в приготовленный раствор так, чтобы щетина была полностью погружена в воду. Рекомендуется оставить его как минимум на 30 минут.

По желанию процедуру можно оставить на ночь. Считается, что более длительное замачивание помогает лучше размягчить загрязнения и улучшить состояние щетины.

После процедуры веник нужно достать из воды, хорошо встряхнуть и оставить сушиться щетиной вниз. Это поможет удалить лишнюю воду и сохранить форму щетины.

Какие средства для уборки нельзя смешивать
Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика: Главред

Какой результат даёт этот способ

После замачивания щетина веника должна стать более твёрдой и лучше держать форму. Это может помочь продлить срок использования инструмента для уборки.

Соль в сочетании с горячей водой и уксусом также помогает очистить щетину от загрязнений, накопившихся в ходе ежедневного использования.

В то же время результат может зависеть от материала щетины и состояния самого веника. Если он сильно изношен или щетина потеряла форму из-за длительного использования, домашняя процедура не обязательно сможет полностью его восстановить.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
соль лайфхак веник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:51Экономика
Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

18:30Фронт
Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

17:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Последние новости

19:12

Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

19:10

Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремлямнение

19:05

Порошок больше не нужен: раскрыт неожиданно простой способ стиркиВидео

18:56

Игорный бизнес с российским следом: журналисты показали, как "Даймонд Пей" вывела из Украины миллиарды

18:55

Хорошо наедине с собой: люди с четырьмя датами особенно ценят свободу

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
18:51

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:43

Полотенца мгновенно станут как новые: простой домашний секрет без химииВидео

18:30

Девушка купила куртку в секонде и нашла в кармане то, что изумило ееВидео

18:30

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

Реклама
18:11

"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

18:06

Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего

17:56

Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

17:52

"Путешественник во времени" показал Землю в 2028 году: куда исчезли люди

17:37

"Покойся с миром": Меган Маркл сделала заявление после тяжелой потери

17:36

"Запретное пространство": что означает слово "гарем" и почему фильмы обманываютВидео

17:33

В РФ расстреляли генерала ВКС РФ, который приказал бить по "Охматдету" - росСМИ

17:25

Лилии отблагодарят пышным цветением: что обязательно нужно сделать в сентябре

17:15

Берлин готовит масштабный ответ Москве: СМИ раскрыли роль Украины

17:07

Новая девушка Цимбалюка прошлась по участницам "Холостяка": "Пришли за славой"

17:02

Старый гараж приносит тысячи долларов: девушка нашла прибыльное решение

Реклама
16:45

Как сказать по-украински "известь": большинство до сих пор говорит неправильно

16:36

Стилист рассказала, как носить летнюю одежду осенью: 5 модных лайфхаковВидео

16:29

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ атакует город реактивными дронами, что известно

16:27

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

16:20

Как Украина будет противодействовать реактивным дронам РФ — Зеленский анонсировал ответ

16:17

"Следите за новостями": Сибига намекнул на активизацию мирного процесса

16:01

Прорыв на километры: ВСУ зачистили большой участок фронта в Харьковской области

15:52

Может ли Украина закрыть небо над Россией: назван единственный сценарий и сроки

15:51

Сильно выросли: как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы

15:50

Девушка показала, как убрать налет за 3 минуты: нужен всего один предметВидео

15:49

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событиеВидео

15:42

Доллар и евро внезапно полетели вверх: появился новый курс валют на 4 сентября

15:41

Украина поразила судно обеспечения NEFRIT в тылу РФ — ВМС

15:25

100-летняя женщина каждый вечер ест один и тот же ужин: помогает не старетьВидео

15:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни мгновенно: шеф-повар раскрыл простой домашний трюк

14:52

City One Development начинает продажу квартир в последних домах комплекса "Новопечерские Липки"

14:51

Не "ты молодец": как правильно хвалить ребенка, распространенные ошибки родителей

14:31

Было 33 года: умерла популярная диснеевская актриса

14:20

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

14:15

Забудьте о жире и запахах: зачем варить лимон и добавлять уксусВидео

Реклама
14:07

Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

13:49

Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

13:44

"Спасибо": Ступка показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной

13:34

Строители случайно раскопали "золотой город": 22 тысячи мешков с сокровищами

13:18

Четыре сорняка могут быстро захватить участок: как от них избавитьсяВидео

13:07

Огородники советуют рассыпать пепел по грядкам осенью: результат удивит

13:03

Приносят удачу: какие женские и мужские имена носят долгожители

12:41

Китайский гороскоп на завтра, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

12:30

Известковый налет в ванной исчезнет за минуту: чем нужно протереть поверхности

12:01

СБУ раскрыла причину стрельбы с ГУР и заявила, что "этого не должно было произойти"Фото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять