Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего

Вы узнаете:
- Зачем замачивать веник в соленой воде
- Как соль и уксус могут повлиять на щетину
- Как правильно провести процедуру в домашних условиях
Веник при регулярной уборке постепенно теряет форму, а его щетина может становиться мягкой, распушиваться и деформироваться. Однако не обязательно сразу покупать новый инструмент для уборки.
Главред выяснил, зачем замачивать веник в соленой воде и как правильно это делать.
Зачем замачивать веник в соленой воде
Как пишет El Cronista, для этого способа понадобятся ведро горячей воды, чашка белого уксуса и полстакана соли. Сначала в ведро нужно налить горячую воду так, чтобы она полностью покрывала щетину веника. Затем добавить белый уксус и соль и хорошо перемешать раствор.
Такой способ используют для очистки щетины от накопившейся во время уборки грязи и для восстановления её жёсткости.
Как правильно замачивать веник
Веник нужно поместить в приготовленный раствор так, чтобы щетина была полностью погружена в воду. Рекомендуется оставить его как минимум на 30 минут.
По желанию процедуру можно оставить на ночь. Считается, что более длительное замачивание помогает лучше размягчить загрязнения и улучшить состояние щетины.
После процедуры веник нужно достать из воды, хорошо встряхнуть и оставить сушиться щетиной вниз. Это поможет удалить лишнюю воду и сохранить форму щетины.
Какой результат даёт этот способ
После замачивания щетина веника должна стать более твёрдой и лучше держать форму. Это может помочь продлить срок использования инструмента для уборки.
Соль в сочетании с горячей водой и уксусом также помогает очистить щетину от загрязнений, накопившихся в ходе ежедневного использования.
В то же время результат может зависеть от материала щетины и состояния самого веника. Если он сильно изношен или щетина потеряла форму из-за длительного использования, домашняя процедура не обязательно сможет полностью его восстановить.
Вас также может заинтересовать:
- Фруктовые мушки исчезнут из кухни мгновенно: шеф-повар раскрыл простой домашний трюк
- Забудьте о жире и запахах: зачем варить лимон и добавлять уксус
- Известковый налет в ванной исчезнет за минуту: чем нужно протереть поверхности
Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред