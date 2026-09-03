Опытные хозяйки посыпают веник солью перед сном: для чего

Обычные кухонные средства могут стать отличной альтернативой дорогой бытовой химии.

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Зачем посыпать веник солью / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем замачивать веник в соленой воде

Как соль и уксус могут повлиять на щетину

Как правильно провести процедуру в домашних условиях

Веник при регулярной уборке постепенно теряет форму, а его щетина может становиться мягкой, распушиваться и деформироваться. Однако не обязательно сразу покупать новый инструмент для уборки.

Главред выяснил, зачем замачивать веник в соленой воде и как правильно это делать.

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Зачем замачивать веник в соленой воде

Как пишет El Cronista, для этого способа понадобятся ведро горячей воды, чашка белого уксуса и полстакана соли. Сначала в ведро нужно налить горячую воду так, чтобы она полностью покрывала щетину веника. Затем добавить белый уксус и соль и хорошо перемешать раствор.

Такой способ используют для очистки щетины от накопившейся во время уборки грязи и для восстановления её жёсткости.

Как правильно замачивать веник

Веник нужно поместить в приготовленный раствор так, чтобы щетина была полностью погружена в воду. Рекомендуется оставить его как минимум на 30 минут.

По желанию процедуру можно оставить на ночь. Считается, что более длительное замачивание помогает лучше размягчить загрязнения и улучшить состояние щетины.

После процедуры веник нужно достать из воды, хорошо встряхнуть и оставить сушиться щетиной вниз. Это поможет удалить лишнюю воду и сохранить форму щетины.

Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика: Главред

Какой результат даёт этот способ

После замачивания щетина веника должна стать более твёрдой и лучше держать форму. Это может помочь продлить срок использования инструмента для уборки.

Соль в сочетании с горячей водой и уксусом также помогает очистить щетину от загрязнений, накопившихся в ходе ежедневного использования.

В то же время результат может зависеть от материала щетины и состояния самого веника. Если он сильно изношен или щетина потеряла форму из-за длительного использования, домашняя процедура не обязательно сможет полностью его восстановить.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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