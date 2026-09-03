Известковый налет в ванной исчезнет за минуту: чем нужно протереть поверхности

Эксперты поделились рецептом домашнего средства от известкового налета, состоящего из двух компонентов.

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Как избавиться от известкового налета в ванной комнате / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить средство от налета

Как правильно использовать домашний раствор

Какие поверхности нельзя им очищать

Известковый налет - частый "нежелательный гость", который появляется даже при регулярной уборке из-за высокой жесткости воды. Но с ним можно бороться с помощью одного домашнего средства.

Главред узнал, что рецептом этого чудо-средства поделились эксперты издания Wprost. По их словам, известковый налет исчезнет, если использовать палочку корицы и уксус.

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Как приготовить средство против известкового налета

Эксперты говорят, что палочку корицы достаточно залить 500 миллилитрами уксуса и закрыть на несколько дней в контейнере или банке. Затем жидкость нужно процедить и разбавить водой.

Для ежедневной легкой уборки концентрат нужно разбавлять в соотношении 1 к 1.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Как применять домашнее средство

Средство для борьбы с налетом нужно нанести на загрязнение и подождать несколько секунд. Затем поверхность необходимо протереть тряпкой и, при необходимости, смыть остатки средства водой.

Важный нюанс - домашнее средство нельзя использовать для очистки поверхностей из натурального камня, так как оно может вступить в реакцию с кислотами.

"То самое химическое свойство, которое позволяет уксусу удалять налет, также позволяет ему повреждать поверхности, изготовленные из материалов, содержащих карбонат кальция", - подчеркнули эксперты.

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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