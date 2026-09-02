Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

Николь Кидман радостно фотографировалась со своими поклонниками.

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Николь Кидман выгуляла новый наряд/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

Как выглядела Николь Кидман

Что она надела

Популярная голивудская актриса Николь Кидман эффектно появилась на премьере фильма "Практическая магия 2" в Лос-Анджелесе, выбрав образ с ярким "ведьминским" настроением.

Как пишет Page Six, актриса вышла на красную дорожку в драматичном чёрном кружевном платье Atelier Versace, которое сразу привлекло внимание публики.

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Николь Кидман выгуляла роскошный образ / Скриншот Instagram/nicolekidman

Наряд в бельевом стиле отличался глубоким декольте и асимметричным подолом с высоким разрезом, подчёркивающим фигуру и ноги актрисы. Образ дополнили кружевные туфли, чокер и изящные украшения, а укладка с небрежными волнами усилила готическое настроение.

Николь Кидман выгуляла роскошный образ / Скриншот Instagram/nicolekidman

Отмечается, что это один из первых выходов Кидман в образе от нового креативного директора Versace Питера Мюлье, что делает появление актрисы ещё более значимым в модном контексте.

Николь Кидман выгуляла роскошный образ / Скриншот Instagram/nicolekidman

Её образ стал контрастом с более светлым и гламурным нарядом, который она выбрала для лондонской премьеры, и подчеркнул атмосферу мистики, связанную с самим фильмом.

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О персоне: Николь Кидман Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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