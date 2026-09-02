Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

Кратко:
- Как выглядела Николь Кидман
- Что она надела
Популярная голивудская актриса Николь Кидман эффектно появилась на премьере фильма "Практическая магия 2" в Лос-Анджелесе, выбрав образ с ярким "ведьминским" настроением.
Как пишет Page Six, актриса вышла на красную дорожку в драматичном чёрном кружевном платье Atelier Versace, которое сразу привлекло внимание публики.
Наряд в бельевом стиле отличался глубоким декольте и асимметричным подолом с высоким разрезом, подчёркивающим фигуру и ноги актрисы. Образ дополнили кружевные туфли, чокер и изящные украшения, а укладка с небрежными волнами усилила готическое настроение.
Отмечается, что это один из первых выходов Кидман в образе от нового креативного директора Versace Питера Мюлье, что делает появление актрисы ещё более значимым в модном контексте.
Её образ стал контрастом с более светлым и гламурным нарядом, который она выбрала для лондонской премьеры, и подчеркнул атмосферу мистики, связанную с самим фильмом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, поставил под сомнение слухи об отцовстве ребенка, которого якобы ожидает артистка, и заявил, что это, вероятно, не Потап. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.
Ранее также Меган Маркл оказалась в центре обсуждений после появления информации о её якобы жёстких правилах проведения собеседований с кандидатами на работу.
Вас также может заинтересовать:
- Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США
- "Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном
- "Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе
О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред