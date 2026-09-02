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Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов

Инна Ковенько
2 сентября 2026, 16:52обновлено 2 сентября, 17:32
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Украина призывает авиакомпании и правительства учитывать ситуацию, даже несмотря на то, что Россия не информирует об угрозах должным образом.
Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов
Украина сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве РФ / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/andrij.sybiha

Главное из заявления Сибиги:

  • Воздушное пространство РФ опасно для гражданской авиации
  • Украина призвала избегать полётов над территорией России
  • Украина действует в рамках права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН

Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о том, что воздушное пространство России опасно для полетов гражданской авиации из-за усиления военной активности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

"Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о том, что воздушное пространство России не является безопасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы настоятельно призываем всех избегать его", - отмечается в сообщении.

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Сибига подчеркнул, что Россия, несмотря на существующие угрозы, возникшие в результате её агрессии против Украины, намеренно игнорирует необходимость надлежащего информирования о них. Эта агрессия в последние годы уже привела к нескольким инцидентам.

"В условиях резкого обострения террора России против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина решила официально предупредить ИКАО, авиакомпании и правительства других государств, чтобы они проявляли осторожность при использовании российского воздушного пространства. По его словам, это необходимо даже несмотря на то, что Россия не выполняет свою обязанность по надлежащему информированию об имеющихся угрозах.

"Мы хотим исключить возможность непреднамеренных инцидентов", - отметил Сибига.

Министр также заявил, что война возвращается на территорию России, а Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 1 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны Украины операции deepstrike нанесли удар по комплексу "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Кроме того, в ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и попаданий в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.

Напомним, Силы беспилотных систем в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов РФ на аэродромах Ейск и Миллерово. По данным СБС, поражено 8 целей, в том числе ЗРГК "Панцирь-С1", четыре РЛС, склады авиационного вооружения и боеприпасов, а также технико-эксплуатационная часть.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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